Spaan adviseert PSV wintertransfer: ‘Hij redt het seizoen van Van Bommel’

PSV zit met zes wedstrijden op rij zonder overwinning in de hoek waar de klappen vallen. Columnist Henk Spaan komt in Het Parool met het advies om Kevin Strootman van Olympique Marseille terug te halen. Volgens Spaan zou PSV-trainer Mark van Bommel daarmee uit de problemen kunnen komen.

De 29-jarige Strootman zit steevast bij het Oranje van bondscoach Ronald Koeman, maar is bij Marseille zijn basisplaats verloren. De afgelopen twee competitiewedstrijden werd de negentienjarige Boubacar Kamara, die van origine centrale verdediger is, doorgeschoven naar het middenveld, waardoor Strootman genoegen moest nemen met een plek op de bank.

"Opeens is er een jongen van negentien doorgebroken, Kamara, en opeens stond het middenveld zonder Strootman als een huis", zo schrijft Spaan. "Kamara, uit de eigen opleiding, verdient tien procent van het salaris van Kevin. Probleem!" De journalist denkt dat Strootman door het verliezen van zijn basisplaats ook moet vrezen voor zijn plek bij het aanstaande EK in 2020.

"Ik heb een oplossing. Marseille betaalt Strootman de helft van zijn contract, hij gaat bij PSV voetballen, redt het seizoen van Van Bommel en omdat hij altijd speelt kan Koeman hem gewoon meenemen naar het EK. Eenvoudiger kan ik het niet maken", zegt Spaan. Strootman speelde in het verleden twee seizoenen voor PSV, dat hem in 2013 aan AS Roma verkocht. Na vijf jaar in Rome met veel blessureleed vertrok de controleur in 2018 naar Marseille, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen.