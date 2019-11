‘Steven Gerrard was een klasse speler, leuk om met hem vergeleken te worden’

Tom Davies ziet Steven Gerrard als een van zijn voorbeelden. De middenvelder van Everton herkent veel van zichzelf in de clubicoon van aartsrivaal Liverpool en hoopt op een soortgelijke voetbalcarrière als die van Gerrard. "Hij was een klasse speler", aldus Davies tegenover de Daily Mirror.

De 21-jarige Davies heeft sinds dit seizoen een basisplaats bij Everton en wordt in eigen land vanwege zijn rol als box-to-box middenvelder vaak vergeleken met Gerrard. "Alleen al met hem vergeleken worden doet me goed", zegt Davies, die in Liverpool geboren is en de gehele jeugdopleiding van Everton doorliep. "Gerrard is een lokale jongen; in de stad kent iedereen hem. Als ik zo iemand kan worden voor Everton, zou dat geweldig zijn."

"Ik zou niet zeggen dat ik precies hetzelfde type als Gerrard ben, maar in mijn hoofd weet ik dat ik een speler van topkwaliteit kan zijn. Mijn hoofddoel is om beter te worden", aldus de zelfverzekerde Davies, die bij Everton een controlerende rol op het middenveld heeft. Vrijdag speelt hij Jong Engeland tegen Jong Albanië. Bij het nationale jeugdteam heeft hij een iets andere rol heeft. "Bij Engeland speel ik iets aanvallender, dat past ook wel bij me. Ik doe het allebei graag, het maakt mij niet uit."

Davies zag ploeggenoot André Gomes anderhalve week geleden een zware enkelblessure oplopen tegen Tottenham Hotspur (1-1). "Het gaat goed met hem. Hopelijk slaagt hij erin om voor het einde van het seizoen terug te komen. We leven allemaal met hem mee. Hij zal sterker terugkomen dan ooit, zo'n jongen is hij. André en ik speelden samen op het middenveld. We hadden een goede samenwerking in het veld."