Van Nieuwkerk verbijsterd door forse uitkering Foundation aan Johan Cruijff

Johan Cruijff wordt alom beschouwd als de grootste Nederlandse voetballer aller tijden. De voetballegende overleed in 2016 op 68-jarige leeftijd en liet een grote erfenis achter, met onder meer de Johan Cruyff Foundation. De Cruyff Foundation werd in 1997 opgericht door Cruijff zelf en steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor met name kwetsbare kinderen. Ofschoon de stichting geen winstoogmerk heeft, werd woensdagavond in het televisieprogramma De Wereld Draait Door onthuld dat Cruijff zelf wel financieel profiteerde van de activiteiten.

Journalist Auke Kok schreef een biografie over de legendarische nummer veertien en maakte woensdag bij De Wereld Draait Door vast reclame voor het boek, dat vanaf morgen in de winkel ligt. Samen met presentator Matthijs van Nieuwkerk besprak Kok enkele passages uit de biografie. Daarbij kwam onder meer de Cruyff Foundation aan bod. Van Nieuwkerk heeft niets meer dan lof over voor de stichting en het werk dat zij al jarenlang verzet, maar is wel hoogst verbaasd over de uitkering van één miljoen euro die Cruijff zichzelf kennelijk jaarlijks deed.

"De Cruijff Foundation: een fantastisch initiatief. Onwaarschijnlijke inzet heeft hij daar over de hele wereld voor gehad: veldjes, noem het maar op. Wat mij dan toch trof, en jou blijkbaar ook want je hebt het opgeschreven: hij liet zichzelf één miljoen euro per jaar uitbetalen van de Foundation. Hij vond: 'Die Foundation draagt mijn naam, daar wil ik het geld van hebben.' Van die cirkelredenering begreep ik helemaal niets", zo stelde Van Nieuwkerk.

"Het is goed betaald", erkende Kok. "Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat hij degene was die het allemaal genereerde. Hij was er heel druk mee. Overal waar hij kwam sprongen de portemonnees open. Het mes sneed bij Cruijff vaak aan twee kanten." Ondanks de uitleg van Kok bleef Van Nieuwkerk verbaasd achter. "Hij verdient standbeelden voor het werk dat hij met die Foundation heeft verricht, en die standbeelden heeft hij ook. Maar het blijft raar om te lezen dat iemand die best vermogend was zichzelf één miljoen euro per jaar liet uitbetalen, omdat hij vond dat dat wel terecht was. Ik begrijp er niet zoveel van, eerlijk gezegd." Kok: "Ik kan het hem ook niet vragen, maar ik heb het van drie bronnen, onafhankelijk van elkaar. Al die bronnen dragen Cruijff overigens ook een warm hart toe."