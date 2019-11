Oranje omarmt ‘het geheime wapen’: ‘Hij is een bijzonder mens’

Het Nederlands elftal is terug van weggeweest. Waar Oranje het EK van 2016 en het WK van 2018 nog misliep, is kwalificatie voor het EK van 2020 momenteel binnen handbereik voor het keurkorps van Ronald Koeman. Vandaag de dag wordt de invloed van blikvangers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay door binnen- en buitenlandse media alom erkend. Een andere international die eveneens topprestaties levert, blijft echter vaak op de achtergrond: de bescheiden Georginio Wijnaldum, wiens bijdrage bij zowel Oranje als Liverpool bijna essentieel is.

Door Tim Siekman

Wijnaldum maakte ruim acht jaar geleden een vlammende entree bij het Nederlands elftal. De middenvelder, destijds onder contract bij PSV, deelde mee in de feestvreugde door als invaller eveneens te scoren tijdens de vernedering van San Marino: 11-0. Daarna bleef de inbreng van Wijnaldum bij Oranje een tijdlang beperkt, tot 2014. Sinds het WK in Brazilië valt de international nauwelijks weg te denken uit het basisteam van het Nederlands elftal. Zijn opmars bij de nationale ploeg vertoont, niet geheel verrassend, gelijkenissen met zijn stijgende lijn in zijn clubcarrière.

Via Feyenoord en PSV kwam Wijnaldum medio 2015 voor twintig miljoen euro bij Newcastle United terecht. Hij kende op persoonlijk vlak een goed debuutseizoen in de Premier League met elf doelpunten, maar kon niet voorkomen dat the Magpies degradeerden naar de Championship. Liverpool zag een buitenkansje en troefde Tottenham Hotspur af in de strijd om Wijnaldum. De aankoop van 27,5 miljoen euro groeide op Anfield meteen uit tot basisspeler en werd onderdeel van de succesploeg van manager Jürgen Klopp die de wereldtop zou bestormen.

'Het is niet mijn fout dat Wijnaldum onder de radar blijft'

In oktober 2015 deed Klopp zijn intrede bij the Reds, die destijds op de tiende plek in de Premier League bivakkeerden. De opvolger van Brendan Rodgers kwam in zijn eerste seizoen niet verder dan een achtste plek, maar maakte met Liverpool in de Europa League wél indruk. De finale werd gehaald, waarin Sevilla echter met 1-3 te sterk bleek. De hand van Klopp werd steeds meer zichtbaar en ook de prestaties verbeterden. Liverpool werd in de afgelopen jaren achtereenvolgens vierde, vierde en tweede in de Premier League, met Wijnaldum als belangrijke kracht binnen de ploeg.

Georginio Wijnaldum met Virgil van Dijk na de winst van de Champions League afgelopen seizoen.

De flamboyante coach kreeg veel lof voor het spel van Liverpool, maar tegelijkertijd zwol de kritiek over het gebrek aan prijzen aan. In 2018 was de winst van de Champions League haalbaar, maar in finale moest men het afleggen tegen Real Madrid (3-1). Een jaar later werd het miljardenbal wel gewonnen ten koste van Tottenham Hotspur (0-2), waardoor de eerste trofee voor de Duitser in Engelse dienst eindelijk een feit was. Nadat Liverpool vorig seizoen de landstitel met een punt afstand nog aan Manchester City moest laten, lijkt de Merseyside-club deze voetbaljaargang wel beet te hebben, met nu al acht punten voorsprong op naaste belagers Leicester City en Chelsea.

Wijnaldum is dit seizoen opnieuw een zeer gewaardeerde kracht binnen de voetbalmachine van Klopp, zo erkende de trainer in oktober nog. "Hij is zo belangrijk, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht", werd hij geciteerd door diverse Engelse media. "Kleine en grote ruimtes benutten, bikkelen en duels aangaan, goed voetballen: hij kan eigenlijk alles." Klopp noemde als treffend voorbeeld het met 4-0 gewonnen duel met Barcelona in de halve finale van de Champions League, toen Wijnaldum als invaller een cruciale rol speelde door twee keer te scoren en Liverpool naar de eindstrijd loodste.

"Kijk naar zijn kopgoal tegen Barcelona. Hij is niet de langste, maar hij is zo goed in de lucht. Hij springt uitstekend en heeft een goede timing. Dit alles maakt hem best wel een aardige voetballer", lachte Klopp, die ook aangaf dat Wijnaldum niet op zijn mondje is gevallen als hij dingen ziet wat hem niet bevalt. "Is hij de perfecte middenvelder? Ja, gezien zijn vaardigheden, honderd procent", vervolgde Klopp zijn relaas. "Hij heeft alles wat je nodig hebt. Het is niet mijn fout dat hij onder de radar blijft. Je kan mij niet vragen waarom hij onder de radar blijft. Ik maak de radar niet."

'Het zijn unsung heroes'

Afgelopen zondag, tijdens de gewonnen topper tegen Manchester City (3-1), wist Wijnaldum andermaal zijn klasse te tonen. De middenvelder was een plaag voor het middenrif van the Citizens, terwijl hij tevens de verdedigers van Liverpool te hulp schoot én de aanval van goede ballen voorzag. Met onder meer een passing nauwkeurigheid van 97 procent gaf 'het geheime wapen van Klopp' een masterclass. Naast de loftuitingen op social media van geïmponeerde voetbalfans waren ook analisten in Engeland onder de indruk van de Oranje-international.

Gini Wijnaldum vs Man City (h) [comp by @HS_10Ftbol] pic.twitter.com/VBW2yp2BzB — ?? The Red Debate ?? (@TheRedDebate) 10 november 2019

Alan Shearer, oud-topspits van onder meer Newcastle United en de nationale ploeg van Engeland, was in zijn column voor The Sun lovend over het middenveld van Liverpool tegen Manchester City. Volgens Shearer maakten Wijnaldum, Jordan Henderson en Fabinho, 'de machinekamer' van the Reds, het verschil. "Wijnaldum, Henderson en Fabinho zorgden ervoor dat Liverpool de controle over de wedstrijd had. Zij hadden op ieder probleem een antwoord en lieten zien wat je van een topmiddenveld verlangt: productiviteit, bescherming, creativiteit en goals."

Shearer is van mening dat Wijnaldum een plaag was voor de bezoekers. "Hij brak alles open (met zijn passing, red.) en zorgde voor enorm veel frustraties bij Manchester City", aldus de Premier League-legende. Ook Paul Merson, oud-middenvelder van Arsenal, stelde bij Sky Sports dat het drietal op het middenveld uitzonderlijk goed speelde. "Ze geven de backs zoveel gelegenheid om naar voren te stormen doordat ze heel hard werken. Het zijn niet de beste middenvelders ter wereld, maar wel unsung heroes die niet altijd de waardering krijgen die ze verdienen."

'Wijnaldum is een bijzonder mens'

Na een wervelende seizoenstart met Liverpool wacht voor Wijnaldum nu de laatste loodjes richting het EK. In de voorbije wedstrijden heeft de 29-jarige middenvelder meer dan ooit zijn stempel weten te drukken bij het Nederlands elftal. Wijnaldum maakte 7 doelpunten in zijn laatste 11 interlands, even vaak als in zijn 49 duels daarvoor in het shirt van Oranje. Met vijf goals is hij zelfs de meest scorende middenvelder uit de huidige kwalificatiereeks. Het is niet verwonderlijk dat de routinier opeens betere cijfers kan overleggen, want hij speelt vandaag de dag veel aanvallender dan voorheen.

Waar de 61-voudig international eerder een controlerende rol bekleedde, speelt hij nu doorgaans als nummer tien, met bijvoorbeeld De Jong en Marten de Roon in zijn rug. "Hij is multifunctioneel op het middenveld", constateerde Koeman vorig jaar. "Ik denk nog steeds dat zijn beste positie wat aanvallender op het middenveld is. Maar hij laat bij Liverpool ook zien dat hij wat controlerender kan spelen. Het is een teamspeler die zichzelf nooit op de voorgrond plaatst. Hij is altijd bezig met anderen, hij is daarin een bindende factor. Een geweldige jongen om mee te werken."

Dick Advocaat was niet verbaasd over de ontwikkeling van Wijnaldum door de jaren heen. De trainer had eerder bij PSV en Oranje de beschikking over de middenvelder en zag toen al een uitzonderlijke instelling bij zijn pupil. "Het is een geweldige speler, maar ook een geweldig mens. En dat gaat meestal niet samen", oordeelde Advocaat bij Veronica. "Het is een jongen die nooit klaagt. Voetballers klagen nogal snel, maar Wijnaldum niet. Hij kijkt eerst naar zichzelf. Hoe komt het dat ik niet goed draai bij het Nederlands elftal? Hoe kan het beter? Hij is een bijzonder mens."