Licht aan het einde van de Ajax-tunnel voor Hassane Bandé

Ajax maakte op 4 december 2017 bekend Boureima Hassane Bandé gecontracteerd te hebben. Bijna twee jaar later wacht de Burkinees nog altijd op zijn eerste officiële speelminuten in het eerste elftal. Een zware blessure hield hem geruime tijd aan de kant. Inmiddels heeft hij zijn eerste speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie in de benen en is het wachten op de volgende stappen die hij maakt. Wordt de periode van de 21-jarige aanvaller in Amsterdam nog een succes?

Door Yanick Vos

In België keek men enigszins vreemd op toen Ajax ongeveer 8,25 miljoen euro neertelde voor de buitenspeler van KV Mechelen. Toenmalig trainer Dennis van Wijk zag destijds veel potentie in de aanvaller, maar om uit te groeien tot een vaste waarde in Amsterdam moest hij een hoop verbeteren aan zijn spel. “Het is een beetje spelen en dat ziet er leuk uit, maar op dit moment hebben we daar niet zoveel aan”, zei Van Wijk een maand nadat Ajax de deal met Mechelen bekendmaakte. De regerend landskampioen wilde Bandé in de winter van 2018 al aantrekken, maar Mechelen streed tegen degradatie en werkte niet mee. “Natuurlijk is het voor die jongen ook niet makkelijk. Hij gaat naar Ajax en zij trekken nu al aan zijn mouw. Voor zo'n jonge kerel weegt dat erg zwaar. Al moet hij in de ArenA niet zo gaan voetballen, want dan wordt hij wél uitgefloten.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars schiep hoge verwachtingen. “Wij volgen Bandé al een tijdje en zijn daarin absoluut niet de enige club”, zei hij destijds tegen Voetbal International. Onder meer PSV, Manchester United en Arsenal hadden hem naar verluidt in het vizier. “We moesten snel handelen, maar wij wilden ook ons huiswerk goed gedaan hebben. Dat is allemaal gelukt. Ik ben dus blij dat hij nu getekend heeft, ook al komt hij pas na dit seizoen naar Amsterdam. Hij is nog maar negentien jaar en een groot talent, dat bij Mechelen veel vanaf de flank speelt, maar hij is op alle aanvallende posities inzetbaar. Een doelgerichte speler met veel dreiging. Ik denk dat wij samen met onze fans veel plezier van hem gaan beleven.” Bandé had op dat moment negen keer gescoord in vijftien officiële wedstrijden. Nadat bekend werd dat hij naar Ajax zou vertrekken kwam er zand in de motor. Hij eindigde het seizoen 2017/18 uiteindelijk op 11 doelpunten in 25 duels.

Bandé tekende medio 2018 uiteindelijk voor vijf jaar in de Johan Cruijff ArenA. Na Daley Blind (maximaal 20,5 miljoen euro) en Dusan Tadic (maximaal 13,7 miljoen euro) was hij de duurste zomeraankoop van dat jaar. Het werd voor Erik ten Hag een uitdaging om Bandé in te passen in zijn elftal. Het was nog maar de vraag of hij met zijn spel goed in de filosofie van Ajax zou passen. Van Wijk zei tegen Ajax Life dat Bandé het beste tot zijn recht kwam in de punt van de aanval. “Op die plek speelde hij hier zijn beste wedstrijden, zoals tegen de driemansdefensie van Anderlecht en twee sterke beren van Gent. Hij moet tussen de linies spelen en uit de duels blijven. Hassane speelt op intuïtie. Als spits kan hij naar links en rechts uitwijken, in de bal komen of juist de diepte zoeken”, aldus Van Wijk. Bandé kon zich opmaken voor een gigantische concurrentiestrijd, want met Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar had Ajax al twee spitsen in huis, terwijl de flanken bezet waren door Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres, Amin Younes en Justin Kluivert. Laatstgenoemden vertrokken die zomer naar respectievelijk Napoli en AS Roma.

De tackle van Mohammed Dauda

Het seizoen van Bandé in België was al vroeg ten einde en dus sloot hij in mei 2018 al aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag. De Amsterdammers sloten het seizoen af met een reis naar Dubai en een wedstrijd tegen Al-Ahly. Ten Hag gunde Bandé zijn officieuze debuut tegen de ploeg uit Caïro. Na 45 minuten kwam hij als vervanger van Justin Kluivert binnen de lijnen en bij zijn invalbeurt in het werd duidelijk dat Bandé nog een lange weg te gaan had. Vol goede moed begon hij vervolgens aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tijdens oefenduel met Anderlecht op 13 juli op De Toekomst ging het echter mis. Hij kreeg een harde tackle van Mohammed Dauda te verwerken. Het was foute boel, want de aanvaller bleek een gebroken linkerkuitbeen en gescheurde binnenband in zijn enkel opgelopen te hebben. Waar hij hoopte meters te maken en de aansluiting te vinden bij Ajax 1, kreeg hij voor het eerst in zijn prille loopbaan bij een nieuwe club te maken met een zware blessure.

Het werd al snel duidelijk dat Bandé lange tijd niet in actie zou komen. Juist in het jaar waarin Ajax imponeerde in de Champions League, moest de talentvolle aanvaller revalideren na een operatie. Eerder dit jaar liet hij in gesprek met de NOS weten dat het revalideren hem zwaar viel. Hij bleef overeind door zijn geloof. “Ik ben moslim en geloof in god. Hij heeft besloten dat ik deze blessure kreeg. Misschien is het achteraf goed en kom ik na mijn blessure sterker terug. Het geloof is altijd belangrijk voor me geweest en nu al helemaal. Het geeft me kracht." Bandé mikte destijds nog op een rentree tijdens het vorige seizoen. Hij hoopte zelfs in januari al mee te trainen met de groep, ook al merkte hij dat hij nog niet hersteld was. “In m'n enkel zit nog weinig beweging. Ik doe voorzichtig dingen met de bal, maar kan nog niet voluit schieten. Ik hoop volgende week weer met de groep mee te mogen doen, maar moet geduld hebben.”

Bandé hoopte voorzichtig op de achtste finales van de Champions League. "Ik vrees dat dat moeilijk gaat zijn. Het is waarschijnlijk nog te vroeg. Het zou natuurlijk een droom zijn als ik tegen Real Madrid kan spelen met Ajax. Spelen tegen grote clubs, dat is wat ik wil”, aldus Bandé in januari, toen nog niet wetende dat hij het gehele seizoen langs de kant zou staan. Zijn revalidatie nam meer tijd in beslag dan hij op voorhand hoopte. Waar de complete Ajax-selectie na het vorige seizoen op vakantie ging, trainde Bandé door. Samen met Carel Eiting, die herstellende was van een knieblessure, werkte hij hard aan zijn herstel.

In de voorbereiding op het huidige seizoen was hij nog altijd druk met revalideren. “Het was een gecompliceerde breuk en er is veel tijd over heen gegaan”, zo meldde Freek Jansen, clubwatcher van Ajax namens het Algemeen Dagblad, in juli van dit jaar. “Hij zit in de eindfase. Ze verwachten dat hij steeds meer kan doen op het veld. Ze willen niet overhaasten, in het begin zal hij denk ik vooral bij Jong Ajax spelen. De bedoeling is dat hij daarna dan aansluit.” Bandé was op de weg terug, maar trainer Mitchell van der Gaag zag dat de aanvaller er nog lang niet was. “Hij maakt stapjes, nog geen stappen”, zei de trainer van Jong Ajax in augustus. “Hij komt echt van ver en moet nu langzaam wennen aan de trainingsintensiteit. Het durven, het niet bang zijn om weer geblesseerd te raken. Dat is mentaal een ding.”

Debuut in Jong Ajax

Bandé boekte progressie en dat leidde tot zijn rentree in september. In een besloten oefenwedstrijd tegen FC Utrecht kwam de Burkinees na 45 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van Tunahan Tasci. Na ruim een jaar blessureleed kon Bandé weer vooruitkijken en leek een debuut in het eerste elftal niet ver weg meer. Toch is het zover nog altijd niet gekomen. Op 9 oktober maakte hij opnieuw minuten in een oefenduel. Tijdens de vorige interlandperiode kwam hij samen met andere achterblijvers in actie tegen sc Heerenveen (1-0 verlies). Na 589 dagen zonder officiële wedstrijd in de benen, speelde Bandé op 21 oktober dan eindelijk zijn eerste wedstrijd namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong FC Utrecht kwam hij drie minuten voor tijd als vervanger van Lassina Traoré binnen de lijnen. Met zijn korte invalbeurt was hij eindelijk weer een stap dichter bij zijn uiteindelijke doel: debuteren in Ajax 1.

De teller van Bandé staat tot dusver op zeventien speelminuten in Jong Ajax. Na zijn invalbeurt tegen Jong FC Utrecht kwam hij onlangs als invaller binnen de lijnen in de competitiewedstrijd tegen FC Volendam (1-3). Woensdag verscheen hij in de basis in een oefenduel met Willem II en leverde hij met zijn eerste doelpunt een bijdrage aan de 6-1 overwinning. Een stijgende lijn is zichtbaar, maar wie Bandé in het eerste elftal van Ajax in de Johan Cruijff ArenA wil bewonderen, zal voorlopig geduld moeten hebben.