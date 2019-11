Portugese journalist afgeblaft: ‘Het gaat hier over Portugal, niet over Ronaldo’

Fernando Santos wil niets weten van het eventueel passeren van Cristiano Ronaldo bij Portugal. De aanvaller werd zondag al na 55 minuten gewisseld door trainer Maurizio Sarri tijdens het thuisduel van Juventus met AC Milan, omdat er getwijfeld werd aan zijn fitheid. Volgens Santos is Ronaldo echter in orde en in staat om tegen Litouwen (14 november) en Luxemburg (17 november) aan de aftrap te verschijnen.

Santos ergerde zich woensdagmiddag op een persmoment voorafgaand aan de aankomende EK-kwalificatieduels duidelijk aan de vele vragen over de fitheid van Ronaldo. "Deze persconferentie gaat over de aanstaande wedstrijden van Portugal, niet over Cristiano Ronaldo. Hij is hier omdat hij door mij geselecteerd is. Ronaldo is prima in orde en zal ook zeker gaan spelen."

"Als Ronaldo niet fit was geweest, had ik hem ook niet opgeroepen", vervolgt Santos zijn uitleg. "Iedereen wil graag over Ronaldo praten en speculeren omdat hij de beste speler ter wereld is. Over elke andere speler was er zeker niet zoveel ophef geweest." In kwalificatiegroep B is koploper Oekraïne al geplaatst voor het EK van volgend jaar. Portugal staat tweede met elf punten, een punt voor achtervolger Servië. Bij goede resultaten tegen Litouwen en Luxemburg en puntverlies van Servië is de regerend Europees kampioen zo goed als verzekerd van een ticket voor het EK.

Ronaldo werd zondag tot zijn grote verbazing naar de kant gehaald door Sarri en stormde gelijk verontwaardigd de spelerstunnel in. Volgens Sky Italia was de aanvaller van Juventus zo boos dat hij drie minuten voor het laatste fluitsignaal het stadion al verliet. Zijn vervanger Paulo Dybala maakte het enige doelpunt van de ontmoeting in het Allianz Stadium, maar Ronaldo maakte de feestvreugde niet van dichtbij mee.