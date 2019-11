‘Voormalig Ajax-doelwit Lainez mag nu al uitzien naar andere club’

De overgang van Diego Lainez naar Real Betis is nog geen doorslaand succes. ESPN Deportes meldt woensdag dat de Spaanse club overweegt om de Mexicaanse aanvaller in januari te verhuren. Lainez stond eerder dit jaar ook in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, maar maakte eindelijk voor vijftien miljoen euro de overstap van Club América naar Betis.

De Telegraaf wist in januari te melden dat Lainez tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Ajax over een transfer naar de Eredivisie. De aanvaller kreeg destijds advies van landgenoot Andrés Guardado, die na enkele succesvolle jaren bij PSV in 2017 de overstap maakte richting Betis. De huidige nummer zeventien in LaLiga wist Ajax op het laatste moment daardoor nog af te troeven.

Lainez liet kort na zijn presentatie bij Betis aan TDN weten dat hij voor zijn gevoel de juiste keuze had gemaakt. "Ik ben een persoon die graag uitdagingen aangaat en doelen voor zichzelf stelt. Ik ga ervoor vechten om mijn naam hier te vestigen en om belangrijke dingen te winnen. Ik wil op een hoger niveau spelen en ik wil dingen winnen met Betis. Het is een grote club, dat hebben ze mij ook verteld. Ze hebben ook goede spelers."

Het verliep echter allemaal anders had Lainez had gehoopt, want de jonge aanvaller komt nauwelijks aan spelen toe. Dit seizoen staat de teller op 54 minuten. Mede door de komst van Nabil Fekir, voor 25 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, is speeltijd een utopie voor Lainez. Betis kijkt nu naar een passende oplossing en volgens ESPN Deportes is er al belangstelling vanuit Spanje en Frankrijk, terwijl ook een terugkeer naar Mexico een optie lijkt te zijn. Het contract van Lainez bij Betis loopt door tot medio 2024.

In september kwamen er al geluiden naar buiten dat Lainez niet gelukkig zou zijn bij Betis. El Universal meldde toen dat aanbiedingen van onder meer Ajax zeker in overweging zouden worden genomen. Ronald de Boer zei twee maanden geleden in een interview met ESPN dat de Eredivisie een 'heel goede stap' zou zijn voor de aanvaller. "Om te snappen wat profvoetbal is, moet hij meer spelen. Nederland lijkt me een heel goed land om bekend te worden met dat proces."