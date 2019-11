‘Steven Berghuis gaf aan waar de bal zou komen en ik anticipeerde erop’

Marcos Senesi maakte afgelopen weekend zijn eerste doelpunt in dienst van Feyenoord en hij bezorgde zijn ploeg daarmee meteen de overwinning op RKC Waalwijk. Hij kwam echter niet helemaal ongeschonden die wedstrijd uit, aangezien hij vlak voor zijn doelpunt zijn pols brak. Het is dan ook de vraag of trainer Dick Advocaat na de interlandperiode weer kan beschikken over Senesi.