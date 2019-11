‘Tottenham heeft het geprobeerd, maar ik ga pas weg als mijn contract afloopt’

Danny Rose staat al twaalf jaar onder contract bij Tottenham Hotspur en als het aan de linksback ligt, komt daar nog ruim anderhalf jaar bij. De 29-jarige vleugelverdediger beschikt over een tot medio 2021 doorlopende verbintenis bij the Spurs en Rose is vastbesloten om zijn contract uit te dienen.

“Het is vrij duidelijk wat er afgelopen zomer is gebeurd. De mensen boven bij Tottenham hebben geprobeerd te doen wat ze altijd doen. Ik heb tegen hen gezegd dat ik nog achttien maanden te gaan heb en dat ik nergens heen zal gaan totdat mijn contract is afgelopen”, vertelt hij in gesprek met de London Evening Standard. “Je zal in januari waarschijnlijk weer geruchten horen, maar ik zal jullie nu direct vertellen dat ik nergens naartoe ga voordat mijn contract is afgelopen.”

“Voorzitter Daniel Levy heeft me in de zomer verteld dat er geen nieuw contract bij Tottenham voor mij weggelegd is, dat is prima. Daar heb ik respect voor, we gaan door”, gaat Rose verder. “Mijn contract loopt nog achttien maanden door en daarna vertrek ik. Mensen in de media kunnen zich de tijd besparen om in januari dingen te schrijven over een transfer. Ik kan jullie namelijk nu al wat vertellen: dat gaat niet gebeuren. Ik weet wat ze geprobeerd hebben te doen in de zomer… Er waren geen aanbiedingen, dat was onzin.”

Het besluit van Rose zal als een tegenvaller komen voor Tottenham, dat Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen na dit seizoen juist transfervrij dreigt te verliezen. Ondanks dat zijn club hem afgelopen zomer probeerde te slijten, verscheen de linksback dit seizoen in elf van de zestien gespeelde wedstrijden in de Premier League en de Champions League aan de aftrap: “Zodra de manager ermee stopt om mij in zijn kantoortje te roepen en stopt met het geven van advies, ga ik er pas over nadenken om bij Tottenham te vertrekken. Maar tot die tijd gat ik nergens naartoe.”