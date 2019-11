Aanbod om ‘dikke doelman’ te vermoorden viel slecht: ‘Ben je gek geworden?!’

Faustino Asprilla komt in een interview met het Colombiaanse medium Telepacífico met een opmerkelijke ontboezeming op de proppen. De oud-aanvaller van onder meer Parma en Newcastle United kreeg in 1997 een rode kaart tijdens een interland tegen Paraguay na een opstootje met José Luis Chilavert. Asprilla kreeg na afloop van het duel een aanbod uit het criminele milieu om de doelman van Paraguay te laten vermoorden.

Asprilla was duidelijk niet gediend van het aanbod van de Colombiaanse crimineel. "Ben je gek geworden?!’, zei ik dan ook direct. "Op deze manier maak je een einde aan het Colombiaanse voetbal. Dat kan echt niet, nee, nee, nee." Volgens de oud-aanvaller ging het om een geharde drugscrimineel die op de voet werd gevolgd door het Openbaar Ministerie in Colombia en in 2004 om het leven kwam bij een afrekening.

De voormalig international van Colombia kan zich de ontmoeting met de crimineel nog goed voor de geest halen. "Hij arriveerde en zei toen gelijk: 'We hebben je toestemming nodig om twee mensen naar Paraguay te sturen om die dikke Chilavert te vermoorden'. Asprilla wilde daar echter niets van weten. "Wat op het veld gebeurt, blijft ook op het veld. Ruzies moeten niet daarbuiten worden uitgevochten. Huurmoordenaars hoeven mij niet te vertellen wat ik moet doen."

Het incident omtrent Asprilla en Chilavert kwam drie jaar na de moord op Andrés Escobar, voormalig aanvoerder van de Colombiaanse ploeg. De oud-verdediger maakte een eigen doelpunt tegen de Verenigde Staten op het WK van 1994 en werd bij terugkomst in Colombia vermoord door drugscriminelen. Asprilla was als ploeggenoot goed bevriend met Escobar.