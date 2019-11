‘Advocaat heeft geen keus, maar Koeman gaat natuurlijk die afweging maken’

Steven Berghuis kreeg dinsdag al een berisping van bondscoach Ronald Koeman nadat hij afgelopen weekend in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk een elleboogstoot uitdeelde aan Etienne Vaessen en Wim Kieft denk dat de aanvaller van Feyenoord op zijn tellen moet gaan passen. Berghuis kwam in het verleden al vaker op negatieve wijze in het nieuws door vergelijkbare voorvallen en schiet zichzelf hierdoor mogelijk in de voet wat betreft zijn interlandloopbaan.

“Dat is wel een probleem”, steekt Kieft van wal bij Veronica Inside. De oud-spits ziet dat Berghuis nog wel onomstreden is bij Feyenoord: “Kijk, Dick Advocaat heeft geen keus, want het is zijn beste speler. Maar Koeman gaat natuurlijk de afweging maken: ‘Straks doet hij het op het EK, wat heb ik eraan?’”

Kieft stipt aan dat Berghuis bij Oranje bepaald niet zeker is van zijn plek: “Je hebt Calvin Stengs, Myron Boadu, Mohamed Ihattaren, dus zijn positie is al niet sterk. En dan geeft hij na afloop een interview waarin hij een beetje bijdehand doet, hij lacht het een beetje weg. Hij weet zelf dondersgoed dat het hartstikke dom is om zo’n beweging te maken. Het is de zoveelste keer en dat is jammer.”

Koeman liet dinsdag tijdens een persconferentie zijn onvrede over de actie van Berghuis al duidelijk blijken: “Of ik hem erop aangesproken heb? Ja, natuurlijk. Ik heb hem gezegd dat het niet slim is. Nee, het is het niet de eerste keer. En hopelijk is het de laatste keer. Je kunt het uitvergroten, maar dat tikkie is niet verstandig.” De 27-jarige Berghuis speelde vooralsnog 15 interlands voor het Nederlands elftal.