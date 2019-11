‘Je zou kunnen zeggen dat AC Milan mij heeft gedwongen om te stoppen’

Riccardo Montolivo vertrok afgelopen zomer met een aflopend contract bij AC Milan en i Rossoneri blijken nu zijn laatste werkgever in het profvoetbal te zijn geweest. De 66-voudig international van Italië laat woensdag namelijk weten dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen.

Montolivo stond in totaal zeven jaar onder contract in Milaan, maar kijkt niet met warme gevoelens terug op zijn laatste seizoen in het San Siro. De routinier speelde in de afgelopen voetbaljaargang geen enkele officiële wedstrijd voor de club en laat in gesprek met de Corriere dello Sport weten dat Milan hem eigenlijk het plezier in het spel heeft ontnomen.

“Ik stop er nu mee. Ik blijf wel in Milaan wonen met mijn familie”, vertelt hij aan de Italiaanse sportkrant. “Wat ik nu ga doen weet ik nog niet, daar moet ik over nadenken. Je zou kunnen zeggen dat Milan mij heeft gedwongen om te stoppen met voetballen. Ik heb niet eens de kans gekregen om na zeven jaar afscheid te nemen van de fans.”

Montolivo speelde uiteindelijk 158 wedstrijden voor de kwakkelende grootmacht uit Milaan en won één prijs met de club: de Suppercoppa in 2016. De 34-jarige Italiaan droeg voor zijn overstap naar Milan zeven jaar het shirt van Fiorentina en speelde uiteindelijk met 259 duels zijn meeste wedstrijden in het paars van die club. De oud-middenvelder, die zijn loopbaan begon bij Atalanta, maakte ook deel uit van de Italiaanse selectie die op het EK van 2012 tot de finale wist te reiken.