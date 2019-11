Tweetal ontbreekt op Oranje-training in aanloop naar laatste interlands

Bondscoach Ronald Koeman kan nog niet over zijn volledige selectie beschikken in de aanloop naar de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Het Algemeen Dagblad weet namelijk te melden dat Georginio Wijnaldum en Memphis Depay de training van woensdag hebben moeten laten schieten.

Depay is al langer een vraagteken voor de laatste twee interlands van de kwalificatiecyclus. De aanvaller van Olympique Lyon kampt met een bovenbeenblessure en het is nog maar de vraag of hij in actie kan komen. De 51-voudig international liet eerder al wel optekenen goede hoop te koesteren dat hij tegen Noord-Ierland of tegen Estland kan spelen.

Koeman: 'Winterse transfer Memphis helemaal niet zo'n slecht idee'

Ook Wijnaldum ontbrak woensdag opnieuw op het trainingsveld. De middenvelder van Liverpool, die zondag nog wel met zijn club tegen Manchester City speelde, voelt zich nog steeds grieperig. Wijnaldum was dinsdag ook al niet van de partij en werkte woensdag slechts enkele oefeningen in de gymzaal af. Koeman verwacht wel dat de 61-voudig international zaterdag van de partij zal zijn tegen Noord-Ierland.

Oranje treft de Noord-Ieren, met drie punten achterstand op Nederland en Duitsland de nummer drie van de groep, zaterdagavond om 20.45 uur op Windsor Park in Belfast. De laatste wedstrijd tegen Estland staat dinsdagavond op het programma in de Johan Cruijff ArenA.