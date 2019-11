Van Bommel door de mangel gehaald: ‘Hoe haal je het in godsnaam in je hoofd?’

Er was de afgelopen dagen het nodige te doen om Jeroen Zoet. PSV-trainer Mark van Bommel passeerde de sluitpost voor het duel met Willem II (2-1 nederlaag) en degradeerde hem zelfs tot derde doelman. Ondanks dat de oefenmeester zijn excuses aanbood voor de gang van zaken, is Wim Kieft tegenover Veronica Inside niet te spreken over de handelswijze van Van Bommel.

“Dat heb ik mijn hele leven al gevonden van coaches: ze kunnen zich heel slecht verplaatsen in de psychologie. Wat de impact is van zo’n beslissing. Het is heel normaal dat je een speler op de bank zet, maar hoe haal je het in godsnaam in je hoofd om Zoet als derde keeper mee te nemen naar Tilburg? Dat doe je toch niet. Het is een international én helemaal nergens voor nodig. Ik vind het bijna vernederend voor zo’n jongen, dat hij daar als derde keeper rondloopt”, zegt Kieft, die het persoonlijk anders had aangepakt.

“Dan zeg je toch: 'Luister, je hebt heel slecht gekeept, dus blijf maar lekker weg'. Dat je dat niet begrijpt, daar kan ik gewoon niet bij. Je kunt nog zo'n grote carrière hebben gehad, maar je moet je altijd realiseren wat dat met een speler doet. Niet dat je hem niet op de bank of de tribune kunt zetten. Maar dit doe je gewoon niet. Onbegrijpelijk”, concludeert de oud-spits. “Je kan je als mens toch verplaatsen in iemand?”

“Als je ziet hoe hij tien of vijftien jaar later nog steeds reageert op dat moment met Van Basten, waarin hij zelf vindt dat hij tekort is gedaan... Waar of niet waar. Dan zou je toch ook moeten weten dat je Zoet hiermee tekort doet?”, verwijst Kieft naar de slechte verstandhouding tussen Marco van Basten en Van Bommel, waardoor laatstgenoemde een tijdje niet voor Oranje speelde. “Excuses zijn achteraf, dan gaan ze bij PSV een verhaaltje in elkaar draaien. Maar dat moet hij zelf weten. Dat heeft er niks mee te maken of je een geroutineerde trainer bent, het gaat om het menselijke aspect.”