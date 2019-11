Kersverse clubeigenaar Villa geeft duidelijkheid over toekomst als speler

David Villa is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer. Zijn club Vissel Kobe maakt via de officiële kanalen bekend dat de 37-jarige Spanjaard een punt achter zijn actieve carrière gaat zetten. Het bericht van de Japanse club volgt op het nieuws dat Villa mede-eigenaar zal worden van het nog op te richten Queensboro FC in de Verenigde Staten.

In een YouTube-video maakte Villa dinsdag bekend dat hij mede-eigenaar wordt van Queensboro, dat vanaf 2021 instroomt in de Amerikaanse voetbalpiramide. "Ik weet hoe speciaal Queens is", verwees Villa naar de wijk in New York waar het stadion wordt gebouwd. "Ik houd van de cultuur, het eten, de mensen en hun passie voor het leven en voetbal. Een betere locatie voor een nieuwe plek voor voetbal kan ik me niet bedenken." Queensboro begint in 2021 in de USL Championship, het tweede niveau in de Verenigde Staten.

Het was op dat moment nog een vraagteken wat het zou betekenen voor de toekomst van Villa als speler, daar hij tot het einde van het kalenderjaar nog een contract had bij Vissel Kobe. Via een persconferentie en een bericht op de officiële kanalen heeft de Japanse club nu bekendgemaakt dat el Guaje een punt achter zijn loopbaan zet. De topscorer aller tijden van de Spaanse nationale ploeg speelt nog vier wedstrijden met Vissel Kobe, waaronder de finale van de Emperor’s Cup tegen Shimizu S-Pulse. In de J-League bezet de werkgever van Villa de tiende plaats.

Vissel Kobe vormde voor Villa de laatste halte in een imposante carrière. De 98-voudig Spaans international werd opgeleid door Sporting de Gijón en speelde vervolgens voor Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético Madrid, New York City, Melbourne City en Vissel Kobe. Villa beleefde zijn grootste successen bij Barcelona, waarmee hij in 2011 de Champions League veroverde. De aanvaller was ook als international behoorlijk succesvol, want in 2008 werd hij Europees kampioen en twee jaar later was de wereldtitel een prooi voor Spanje.