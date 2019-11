Boadu: ‘Mijn moeder moest huilen, mijn vader wist niks te zeggen’

Myron Boadu maakte een maand geleden pas zijn debuut in Jong Oranje en mocht zich maandag al voor het eerst melden bij het Nederlands elftal. De achttienjarige spits van AZ wordt door bondscoach Ronald Koeman beloond voor zijn goede spel en scorend vermogen in de Eredivisie en Europa League. Nadat hij vrijdag in Alkmaar terugkeerde vanuit Kazachstan na de 0-5 overwinning op FK Astana, had trainer Arne Slot een mooi nieuwtje voor hem. Hij mocht zich maandagavond samen met Calvin Stengs melden in Zeist bij de Oranje-selectie.

Boadu zat niet in de voorselectie, maar profiteert van de blessures van Steven Bergwijn en Donyell Malen. “Mijn ouders en mijn zus waren aanwezig tijdens dat gesprek met de trainer. Mijn moeder moest huilen, mijn vader wist niks te zeggen. Ik was niet geëmotioneerd, maar ik zocht wel even naar woorden. Het overviel me”, reageert de tiener in gesprek met de Volkskrant.

Het enige waar Boadu niet naar uitkijkt als nieuwkomer bij Oranje is het ritueel waarbij de debutanten tegenover de complete selectie en staf een liedje moet zingen. “Daar kijk ik niet naar uit. Bij Jong Oranje had ik al gezegd dat ik het zolang mogelijk zou uitstellen, tot er geen ontsnappen meer mogelijk was”, aldus Boadu, die bij Jong Oranje het nummer Hoe het Voelt van SBMG en Henkie T liet horen. “Ik weet niet of dat ik nog een keer mag zingen. Ik moet wellicht iets anders verzinnen.”

Boadu keek jaren geleden graag naar de grote sterren van Oranje. “Kijken hoe jongens als Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie zich ontwikkelden. Ik had niet verwacht dat ik nu al in hun voetsporen mag treden. Ik ben blij en trots dat ik bij de selectie zit. Nu is het aan mij om me te laten zien”, aldus Boadu, die zaterdag in Belfast tegen Noord-Ierland zijn debuut in Oranje kan maken.