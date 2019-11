Italië houdt adem in na nieuwe tirade van ‘koning’ Cristiano Ronaldo

Portugal gaat in de komende twee duels waarschijnlijk kwalificatie voor het EK van 2020 afdwingen. De manschappen van Fernando Santos spelen tegen achtereenvolgens Litouwen en Luxemburg en bij twee zeges tegen deze zwakkere broeders is een EK-ticket definitief binnen. Legende Cristiano Ronaldo kan zich dan gaan opmaken voor misschien wel zijn laatste eindtoernooi met zijn land. Media en analytici vragen zich na een zeer rumoerige week van de Juventus-aanvaller namelijk af: hoe lang gaat het 34-jarige fenomeen nog mee op topniveau?

Door Tim Siekman

Ronaldo werd afgelopen week tegen zowel Lokomotiv Moskou als AC Milan in de tweede helft naar de kant gehaald door Maurizio Sarri. De trainer van Juventus vertelde dat de Portugees niet helemaal fit was, maar gaf tegelijkertijd toe dat zijn pupil niet goed speelde. Ronaldo reageerde op beide wissels zeer ontstemd. Afgelopen zondag tegen AC Milan (1-0 winst) besloot de veteraan zelfs meteen de kleedkamer op te zoeken en het stadion enkele minuten voor het einde van de wedstrijd te verlaten. Volgens Italiaanse media noemde Ronaldo Sarri ook nog 'hoerenzoon' toen de veteraan briesend wegbeende.

Gary Lineker stelde op Twitter dat Sarri veel lef heeft door uitgerekend de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar twee keer achter elkaar naar de kant te halen. "Sarri die Ronaldo voor de tweede keer wisselt...", begon de oud-prof en presentator van de BBC ietwat verbaasd. "Ronaldo marcheert meteen naar de spelerstunnel. Dit gaat niet goed aflopen, verwacht ik." Pers en publiek waren het er echter wel over eens dat Sarri recht van spreken had, want Ronaldo kwam, zoals wel vaker dit seizoen, niet goed uit de verf.

Matige statistieken Ronaldo in 2019/20

Ronaldo werd in de zomer van 2018 met veel bombarie gepresenteerd bij Juventus. De van Real Madrid overgekomen superster moest de laatste stap van de Italiaanse grootmacht zijn aar het heroveren van de Champions League-titel. De aankoop van 117 miljoen euro boog in de kwartfinale van het miljardenbal weliswaar het hoofd voor Ajax, zijn inbreng was essentieel voor de aanhoudende prijzenregen van Juventus. Mede door de goals en assists van Ronaldo veroverde de club wederom de landstitel, terwijl tevens beslag werd gelegd op de Italiaanse Supercup.

Dit seizoen loopt het echter stukken minder bij de routinier, zo blijkt ook uit de statistieken. In veertien wedstrijden voor Juventus deze voetbaljaargang zit Ronaldo aan 'slechts' zes doelpunten en twee assists. Het is zeven jaar geleden dat de Portugees na veertien duels zo weinig assists produceerde, terwijl het liefst dertien seizoenen geleden is dat hij zo weinig goals scoorde. Kritische noten over de inbreng van Ronaldo bij la Vecchia Signora nemen toe. Zelfs Roberto Mancini, bondscoach van Italië, wilde wel iets kwijt over de drift van Ronaldo.

"Ik ken de situatie bij Juventus niet precies, maar spelers moeten hoe dan ook altijd respect hebben voor hun coach en hun teamgenoten. Of ze nu een groot kampioen zijn of niet, of ze jong zijn of ervaren", zei de Italiaanse trainer tegenover de pers. Mancini kon de emoties bij Ronaldo op zich wel begrijpen. "Door spanning of frustraties kunnen spelers zich altijd buitensporig gedragen, maar dan moet je er ook op terugkomen. Ik denk dat hij wel zijn verontschuldigingen gaat aanbieden en dan zal deze hele kwestie weer voorbij zijn."

Sarri: 'Woede-uitbarsting Ronaldo is juist een goede zaak'

'Cristiano was een tijdje de man, maar nu niet'

De vraag doemt nu op of Ronaldo nog lang op topniveau het verschil kan maken, zeker na zijn matige optredens van de afgelopen tijd. Zelfs bij de alom geprezen aanvaller, die in februari 35 jaar wordt, lijken de jaren te slijten. Oud-coach Fabio Capello liet al duidelijk weten dat volgens hem de beste tijd van Ronaldo is geweest. "De waarheid is dat Ronaldo in drie jaar tijd geen enkele tegenstander voorbij is gegaan", zo stelde de 73-jarige Capello tegenover Sky Italia. De voormalig oefenmeester constateerde dat Juventus ook zonder Ronaldo wedstrijden en prijzen kan winnen.

"De ploeg leek afhankelijk van Ronaldo, maar nu blijkt dat deze geweldige selectie de kwaliteiten heeft om zonder hem te winnen. Bravo Sarri, die het lef had om hem te wisselen. Dat vergt karakter. Cristiano was een tijdje de man, maar nu niet. Hij moet herstellen, zeker op fysiek gebied. Hij heeft niet meer de snelheid en dynamiek die hij eerder wel toonde", aldus Capello. Het betoog van de oud-trainer kreeg veel bijval, maar velen wezen ook op het scenario dat Ronaldo, zoals wel vaker, sterker terugkomt na een reeks teleurstellende wedstrijden.

Joaquim Rolão Preto was optimistisch over de toekomst van Ronaldo. De voormalig assistent van László Bölöni, de coach die de aanvaller liet debuteren bij Sporting Portugal, stelde dat 'de koning van het voetbal' nog lang doorgaat. "Ik denk niet dat we vooruit kunnen lopen op het einde van de carrière van Cristiano Ronaldo. Hij is werkelijk waar briljant geweest, ook doordat hij erin is geslaagd om weinig blessures op te lopen. Dit getuigt van professionaliteit, dat hij altijd alles geeft, het hele jaar door", zei de voormalig coach bij Radio Renascenca.

Een boze Cristiano Ronaldo bij zijn wissel tijdens het Champions League-duel met Lokomotiv Moskou.

Het WK van 2022?

Het is afwachten hoe Ronaldo en Juventus op elkaar reageren na de interlandperiode. Volgens Italiaanse media heeft de leiding van la Vecchia Signora geen boete uitgedeeld naar aanleiding van het gedrag van Ronaldo tijdens en na de wissel afgelopen zondag. Directeuren Fabio Paratici en Pavel Nedved hebben volgens La Gazzetta dello Sport telefonisch contact gezocht met Jorge Mendes, zaakwaarnemer van Ronaldo, om de situatie te bespreken. Naar verluidt moet Ronaldo de confrontatie met de rest van de kleedkamer aangaan en excuses maken. Tegelijkertijd wil de club 'koning' Ronaldo niet verder pikeren, want hij is momenteel in commercieel opzicht de drijvende kracht achter het merk Juventus.

Momenteel hoeft Ronaldo zich niet druk te maken over zijn situatie in Italië. De 162-voudig international is momenteel met de nationale ploeg van Portugal, de formatie waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd en afgelopen zomer de Nations League won ten koste van het Nederlands elftal. Als er een goed resultaat wordt geboekt tegen zowel Litouwen als Luxemburg, is de negende eindronde voor Ronaldo een feit. Rolão Preto is ervan overtuigd dat de 34-jarige aanvaller niet alleen in 2020, maar ook in 2022, op het WK in Qatar, nog van de partij zal zijn.

"Ja, ik ben ervan overtuigd, gezien de wijze waarop hij zich heeft gemanifesteerd in zijn loopbaan. Maar bovenal omdat hij intelligent speelt en tijdens wedstrijden die 'shock'-momenten vermijdt die juist zorgen voor ernstige blessures", aldus Rolão Preto. "De levensduur van Cristiano Ronaldo wordt wedstrijd na wedstrijd wel aangetoond. Ik denk dat hij de duur van carrières van doorsnee spelers, waarbij men rond de 32 tot 34 jaar stopt, ver zal overtreffen."