VVV wendt zich tot oude bekende na ontslag Maaskant: ‘Hij is kind van de club’

VVV-Venlo nam maandag afscheid van Robert Maaskant en de Limburgers lijken een tijdelijke opvolger voor de ontslagen oefenmeester gevonden te hebben. Onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad melden dinsdagavond dat Jay Driessen waarschijnlijk tot de winterstop een ‘tandem’ gaat vormen met de huidige assistent-trainer Mark Luijpers.

Oud-speler van de club Driessen was de afgelopen seizoenen al werkzaam bij VVV als assistent van Maurice Steijn en volgde hem in de zomer ook naar Al-Wahda. Steijn werd daar vorige maand echter al ontslagen en Driessen kon toen ook zijn spullen pakken. Steijn blijft vanwege de financiële voordelen die dat met zich meebrengt waarschijnlijk nog tot het einde van dit kalenderjaar in het Midden-Oosten, maar Driessen kan voor die tijd al elders aan de slag.

De voormalige assistent heeft zelf niet het juiste trainersdiploma om permanent als hoofdcoach in te stappen, maar VVV kan aanspraak maken op vier weken dispensatie van de trainersvakbond. Driessen kan hierdoor tot de winterstop de honneurs waarnemen en zal dan waarschijnlijk plaats moeten maken voor een permanente oplossing: “We willen eerst de afwikkeling van de contracten van Robert Maaskant en zijn assistent Raymond Libregts geregeld hebben”, vertelt directeur Marco Bogers aan Voetbal International.

“Daar zijn we nu mee bezig. Maar het klopt dat we Jay hebben gepolst. Hij is een kind van de club, een tactisch sterke trainer die onder Maurice ook altijd een belangrijke rol heeft gespeeld, iemand van wie wij denken dat hij de groep weer aan de praat kan krijgen.” Steijn lijkt de favoriet te zijn om in de winterstop het stokje weer over te nemen van Driessen, waarna Driessen de rol van assistent opnieuw op zich kan nemen: “Zo ver zijn we nog niet. Ik weet ook niet welke ambities Maurice op dit moment heeft. We hopen de komende periode rustig en in goed overleg op zoek te kunnen gaan naar een oplossing voor de lange termijn”, zegt Bogers daarover. Jurgen Streppel wordt overigens eveneens genoemd als mogelijke permanente opvolger van Maaskant.