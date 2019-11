Penalty's helpen Oranje Leeuwinnen op weg na verrassende achterstand

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdag in GelreDome met 4-1 gewonnen van Slovenië en het elftal van bondscoach Sarina Wiegman zet daarmee een belangrijke stap richting kwalificatie voor het EK van 2021. De overwinning leek in de beginfase ver weg, toen de Slovenen brutaal de leiding namen. Door twee benutte strafschoppen van Sherida Spitse en een dubbelslag van Vivianne Miedema kwam de ruime zege alsnog tot stand.

De regerend Europees kampioen begon stroef aan de wedstrijd en dwong ook nauwelijks kansen af. Het stug spelende Slovenië leunde op de solide defensie en loerde op ruimte achter de defensie van Nederland. Na een halfuur spelen had deze speelwijze succes, want een door iedereen gemiste vrije trap kwam uiteindelijk bij Kaja Erzen terecht, die Sari van Veenendaal van dichtbij kansloos liet met een kopbal.

De Sloveense euforie was van korte duur, want drie minuten later gaf het scorebord in Arnhem alweer 1-1 aan. Jackie Groenen werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en de toegekende penalty was een prooi voor recordinternational Spitse, die nu op 175 caps staat. Na rust was het duidelijk dat de Oranje Leeuwinnen de overhand hadden, al moest de alerte Groenen nog een bal van de lijn halen. Zeven minuten na de hervatting werd Miedema gevloerd in de ‘zestien’ en weer faalde Spitse niet vanaf elf meter.

De overwinning van Nederland kwam daarna niet meer in gevaar. Topscorer aller tijden Miedema kopte na bijna een uur spelen raak vanuit een corner en verdubbelde haar aantal twintig minuten voor tijd na goed voorbereidend werk van Desiree van Lunteren vanaf de rechterkant. Lineth Beerensteyn kwam in de slotfase nog binnen de lijnen voor de moegestreden Shanice van de Sanden. Groenen raakte nog op fraaie wijze de lat met een keihard schot, maar het bleef uiteindelijk bij het kwartet aan treffers van de formatie van Wiegman. De Oranjevrouwen, vrijdag met 0-8 te sterk voor Turkije, staan met achttien punten uit zes wedstrijden bovenaan kwalificatiegroep A, waardoor kwalificatie voor het EK van 2021 in Engeland een kwestie van tijd lijkt te zijn.