Juninho plant gesprek met Memphis Depay: ‘Zij hebben de eerste optie’

Memphis Depay is niet van plan om zijn loopbaan af te sluiten bij Olympique Lyon, maar de clubleiding van les Gones hoopt de aanvaller op andere gedachten te kunnen brengen. Technisch directeur Juninho praat binnenkort met Depay over verlenging van zijn contract, dat tot medio 2021 doorloopt. Daarnaast mag ook Karim Benzema een belletje verwachten.

"Memphis is op dit moment echt gelukkig bij Lyon", stelt Juninho dinsdag op de website van de Zuid-Franse club. "We gaan dus tegen het einde van het jaar praten over een contractverlenging. Hij verdient de aanvoerdersband net als een ieder ander. Trainer Rudi Garcia neemt daar binnenkort een beslissing over. Hij is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor."

Lyon wil voorkomen dat Depay tussentijds vertrekt uit de Ligue 1, al zijn er volgens Juninho nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen. Clubs met interesse moeten echter ook Manchester United voorrang verlenen, zo is afgesproken bij de transfer van Depay in 2017. "Manchester United heeft de eerste optie als er zich clubs melden om Memphis te kopen."

Benzema begon zijn loopbaan ooit bij Lyon en Juninho zou het geweldig vinden als de aanvaller van Real Madrid in de herst van zijn carrière terugkeert. "Ik hoop echt dat dat gaat gebeuren. Hij komt hier vandaan en heeft inmiddels alles meegemaakt, dus waarom zou dat niet mogelijk zijn? Ik wacht het juiste moment af om met hem in contact te komen. Ik ga er alles aan doen om Benzema terug te halen."