Frenkie de Jong: ‘Ajax is een goede ploeg, die hoop je te ontwijken’

Frenkie de Jong maakte vorig seizoen in het shirt van Ajax nog furore in de Champions League, maar de kans bestaat dat hij in de komende maanden de Amsterdammers juist tegen zal komen in het miljardenbal. De middenvelder van Barcelona houdt de Europese verrichtingen van zijn oude club dit seizoen nauwlettend in de gaten en zou Ajax liever voorlopig niet tegenkomen in het toernooi.

“Ik hoop dat zo lang mogelijk uit te stellen. Ajax is een goede ploeg, een van de betere in deze competitie. Die hoop je zo lang als mogelijk te ontwijken”, vertelt hij dinsdag in gesprek met VTBL. De Jong heeft zijn plekje bij de Catalaanse grootmacht inmiddels aardig gevonden, al moet hij wel lachen om de vraag hoe ‘het leven bevalt als wereldster’.

Koeman gaat niet in op 'leugentje om eigen bestwil' Barcelona-clausule

“Het voelt niet heel anders dan bij Ajax, eerlijk gezegd. Ik probeer bij Barcelona hetzelfde te doen als bij Ajax. Hopelijk zelfs een beetje beter.” In Spanje is men eveneens onder de indruk van de optredens van de Oranje-international en het gezaghebbende AS schreef maandag al dat De Jong belangrijker is voor Barcelona dan Arthur en oudgediende Sergio Busquets.

Zelf krijgt De Jong deze berichten ook wel mee, maar hij tilt niet al te zwaar aan de loftuitingen in de Spaanse katernen: “Ik weet het niet. De kranten kunnen zowel in positieve als negatieve zin overdrijven. Ik hecht er niet te veel waarde aan, maar positieve aandacht is beter dan negatieve. Ze zitten er ook weleens naast”, voegt hij toe tegenover FOX Sports.