Barcelona brengt met fonkelnieuw shirt ode aan Catalaanse roots

Barcelona introduceert een shirt dat als ode aan Catalonië dient, zo meldt de Spaanse grootmacht dinsdag via de officiële kanalen. Op het shirt, in de kleuren geel en rood, komt de tekst 'Ho Portem Dins' (Het zit diep van binnen bij ons) te staan. Daarnaast is de Catalaanse vlag zichtbaar op het shirt, dat voor de eerste keer in de 120-jarige geschiedenis van de club diagonaal vier strepen meekrijgt.

Ook het vrouwenelftal van Barcelona, met Lieke Martens in de gelederen, krijgt een dergelijk shirt. Het is de bedoeling dat beide elftallen de shirts dit seizoen gaan gebruiken tijdens bepaalde competitiewedstrijden. Het shirt is dus een liefdesverklaring aan Catalonië en Sergi Roberto is blij met deze keuze. "Het is een eer om deze vlag te dragen en de vier strepen op dit shirt te dragen", zo stelt de verdediger annex middenvelder dinsdag bij de lancering van het nieuwe Barcelona-shirt.

Wherever we are from. For so many years we have felt it. And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ? pic.twitter.com/CCpOe8eu8R — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019

Het broekje en de sokken zijn ook geel, omdat Barcelona het nieuwe tenue graag als een geheel wil presenteren. Op de sokken staat het woord Barça in het blauw geschreven. De nieuwe shirts zijn vanaf woensdag te koop voor supporters van Barcelona. Het is nog niet bekend wanneer het elftal van trainer Ernesto Valverde het nieuwe tenue voor de eerste keer toont aan het publiek in het Camp Nou.