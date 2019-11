PSG meldt zich na dit seizoen bij Real Madrid

Lionel Messi is niet van plan om aankomende zomer op zoek te gaan naar een nieuwe club. De aanvaller van Barcelona wil volgend seizoen praten over verlenging van zijn tot medio 2021 lopende contract. (Marca)

Zlatan Ibrahimovic verkiest Bologna boven Napoli en AC Milan, mocht hij terugkeren in de Serie A. Manchester United is echter ook nog een optie voor de aanvaller van Los Angeles Galaxy. (Corriere dello Sport)

(OK Diario)

Dominik Greif is op de radar verschenen van Brighton & Hove Albion en Crystal Palace. De doelman van Slovan Bratislava werd door scouts van beide clubs bekeken tijdens het Europa League-duel met Wolverhampton Wanderers. (Diverse Engelse media)

1. FC Köln zoekt een opvolger van de ontslagen Achim Beierlorzer. Er is al contact geweest met Pál Dárdai, voormalig hoofdtrainer van Hertha BSC, over de vacante trainerspositie. (Kicker)