Jeroen Zoet reageert voor het eerst uitgebreid op alle commotie

Jeroen Zoet werd zondag gepasseerd voor de uitwedstrijd van PSV tegen Willem II (2-1) en de doelman werd in de tweede helft zelfs niet meer gebruikt als reservespeler. Zoet nam zelfs plaats in de spelersbus, wat trainer Mark van Bommel op de nodige kritiek kwam te staan. De sluitpost van PSV reageert vanuit het trainingskamp van het Nederlands elftal in Zeist voor het eerst op het turbulente weekeinde.

"Ik heb een aardig tikkie gehad, dat spreekt voor zich", laat Zoet weten aan De Telegraaf. De doelman wil het incident echter niet groter maken dan het daadwerkelijk is. "PSV heeft zijn excuses aangeboden, die heb ik aanvaard. Ik weet wat ik moet doen: keihard knokken om m’n plek terug te krijgen. Dat is het enige waar ik invloed op heb. Daarmee denk ik dat er verder een hele dikke streep onder kan. Het doet me veel meer dat het klote gaat met de club. Ik ben blij dat ik nu hier ben en het belangrijkste nu hier is dat we ons zaterdag voor het EK kunnen kwalificeren."

Zoet wil niet zeggen of hij had verwacht dat van Bommel hem zou passeren voor het uitduel van PSV met de Tricolores. "Of ik het had zien aankomen? Ik ben de eerste die kritisch is naar zichzelf toe", benadrukt de reservedoelman van het Nederlands elftal. "Ik weet dat ik veel beter ben en veel beter kan. Ik ga keihard knokken om dat gevoel weer terug te krijgen."

De gang naar de spelersbus halverwege de wedstrijd in Tilburg werd door veel mensen als zeer vreemd ervaren. Ook Zoet kijkt met gemengde gevoelens terug op de beslissing om het stadion te verlaten. "Hoe dat was? Dat was vervelend, maar het is gegaan zoals het is gegaan. Nogmaals, dikke streep eronder. We moeten vooruit kijken. Ik ben in de rust binnen geweest, heb het team aangemoedigd. Ik zal mezelf never nooit boven het team stellen. Op dat moment dacht ik dat dat het slimste was, dat ik in de bus zou gaan zitten. Dat is een groter issue geworden dan had gehoeven."