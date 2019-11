De Boer aangepakt: ‘Schoolklas doden, daar kunnen we ons overheen zetten’

Frank Heinen vindt het erg gek dat Ronald de Boer de kritiek op het reilen en zeilen in Qatar bagatelliseert. Het land uit het Midden-Oosten organiseert het WK van 2022, terwijl Ajax, net als veel andere clubs uit Europa, in de winterstop aldaar een trainingskamp belegt. De Boer heeft meerdere keren het land verdedigd tegen de kritiek, tot onbegrip van Heinen.

De Boer zei onder meer op Radio 1 en bij FOX Sports dat men over alle landen wel iets te klagen kan hebben. "Qatar is een land waar slavernij alledaags is en homoseksualiteit verboden. Ik was er ook niet zo enthousiast over, maar dat is voorbij. Ik kijk er echt naar uit nu. Met dank aan Ronald de Boer", reageert Heinen cynisch in zijn column voor het HP/De Tijd.

"Ronald de Boer ziet de dingen anders. Helderder. Scherper. Hij is, in tegenstelling tot veel critici, vaak in Qatar geweest. Volgens hem willen de meeste van die Nepalese arbeiders niet terug, omdat ze in Qatar veel meer verdienen dan in hun eigen land. Dat hebben ze hem zelf verteld. Dat die mensen ook niet weg kunnen, omdat hun paspoort in veel gevallen in bewaring ligt bij hun werkgever, en dat ze hun geld soms helemaal niet krijgen, tja, dat hoort erbij."

Er zijn al ongeveer 1400 mensen overleden rond de werkzaamheden ter voorbereiding op het WK. "Met die aantallen doden viel het trouwens hartstikke mee, begreep ik van Ronald", vervolgt de journalist. "Allemaal enorm overdreven. De precieze aantallen wist hij niet, maar meer dan een stuk of dertig konden het niet wezen. Dat stelde me gerust. Een schoolklasje doden, daar kunnen we ons wel overheen zetten."