‘Dure Kevin Strootman mag vertrekken en krijgt er nog een optie bij’

Kevin Strootman staat in de belangstelling van Fiorentina, zo meldt La Repubblica. De middenvelder mag naar verluidt vertrekken bij Olympique Marseille en de Italiaanse club zou erover nadenken de Oranje-international te huren. Eerder werd de 29-jarige Strootman al gelinkt aan onder meer AC Milan en Internazionale.

Strootman, die tot medio 2023 vastligt in Frankrijk, hoeft bij Marseille geen rekening meer te houden met veel speelminuten. De Nederlander geldt momenteel als reserve bij de Franse club, die volgens de Italiaanse krant en ook L'Équipe openstaat voor een verhuur. Marseille heeft voldoende middenvelders en zou graag enkele spelers willen lozen, zo klinkt het.

L'Équipe wist te melden dat het miljoenensalaris van Strootman zwaar op de begroting drukt van Marseille, zeker nu de club dit seizoen geen inkomsten heeft uit Europees voetbal. De 45-voudig international kwam dit seizoen vaak aan spelen toe bij de huidige nummer twee van de Ligue 1, maar moest bij de laatste twee wedstrijden genoegen nemen met een rol als invaller.

Trainer André Villas-Boas gaf bij deze wedstrijden de voorkeur aan onder anderen Boubacar Kamara, waardoor de rol van Strootman lijkt uitgespeeld. Een terugkeer naar Italië lijkt momenteel een realistisch scenario. De routinier was eerder vijf jaar actief voor AS Roma en speelde in totaal 131 wedstrijden voor de club uit de Italiaanse hoofdstad.