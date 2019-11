Dinsdag, 12 November 2019

Chong heeft besluit over toekomst al genomen

De kans lijkt klein dat Celtic Fraser Forster definitief kan overnemen van Southampton. De sluitpost verdient bij the Saints circa 80.000 euro per week end at is te gortig voor de Schotse topclub. (Scottish Sun)

Everton moet nog steeds vrezen voor het vertrek van Anthony Gordon. De Engels jeugdinternational wordt begeerd door Borussia Dortmund, dat in januari een tweede poging gaat doen hem los te weken bij the Toffees. (Football Insider)

Tahith Chong heeft ondanks zijn eerdere uitspraken al een besluit genomen over het contractvoorstel van Manchester United. De aanvaller beschikt over een aflopende verbintenis en heeft zijn zinnen gezet op een transfervrije overstap naar Juventus. (Diverse Italiaanse media)

AC Milan wil Granit Xhaka in januari verlossen van Arsenal. De middenvelder heeft sinds zijn uitbarsting richting zijn eigen supporters in de wedstrijd tegen Crystal Palace niet meer gespeeld voor the Gunners. (RSI)

Wolverhampton Wanderers gaat erin slagen om Chem Campbell binnenboord te houden. De jonge aanvallende middenvelder staat op het punt om zijn contract te verlengen, ondanks belangstelling van Schalke 04, Borussia Dortmund en RB Leipzig. (Football Insider)