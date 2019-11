‘Ajax handelt zeer ongewoon inzake bonussen Overmars en Van der Sar’

De beloningsmethoden van Ajax voor zijn directeuren Marc Overmars en Edwin van der Sar roepen vraagtekens op bij de Vereniging van Effectenbezitters. De VEB noemt de manier waarop Ajax de directieleden langer aan zich heeft weten te binden op zijn website 'curieus' en 'zeer ongewoon'.

Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, zette in maart zijn handtekening onder een contract tot medio 2024. Daarbij ontving de oud-aanvaller een zogenaamde retentiebonus van 250.000 euro per seizoen. Wat bij de VEB tot verbazing leidt is dat Overmars het bedrag niet per jaargang ontvangt, maar in één keer 1,25 miljoen euro bijgeschreven heeft gekregen. Mocht hij Ajax vroegtijdig verlaten, dan moet hij het bedrag naar rato terugbetalen aan de club.

Over de financiële afspraken met algemeen directeur Van der Sar heeft Ajax nog niets bekendgemaakt. In de uitnodiging voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering schrijft de club dat ‘de belangrijkste elementen na het sluiten van het managementcontract’ naar buiten worden gebracht. "Die manier van handelen is zeer ongewoon", aldus de VEB. "Bij beursgenoteerde bedrijven bepalen de Nederlandse regels voor goed ondernemingsbestuur dat de precieze arbeidsvoorwaarden ruim voor de geplande (her)benoeming met aandeelhouders moeten worden gedeeld."

De VEB spreekt zich verder uit over de financiële situatie van Ajax. Het verlengen van de contracten van Dusan Tadic, Daley Blind en Hakim Ziyech noemt de vereniging 'niet zonder risico'. "Mocht Ajax weer een terugval gaan beleven en bijvoorbeeld minder geld binnenkrijgen aan wedstrijdpremies voor deelname aan Europese bekertoernooien dan valt de omzet, en als vanzelf ook de winst, snel terug." De beslissing kan echter ook goed uitpakken. "In een scenario waarin Ajax de huidige lijn kan vasthouden, liggen aanhoudend hoge inkomsten voor het oprapen."