‘Recidivist’ Moise Kean biedt excuses aan na bestraffing bij Everton

Dat Moise Kean zaterdag niet bij de wedstrijdselectie van Everton zat in het competitieduel bij Southampton (1-2) winst, was niet om tactische redenen, zo meldt de Liverpool Echo dinsdag. Manager Marco Silva van the Toffees heeft de aanvaller volgens de lokale krant bestraft vanwege het overtreden van de clubregels.

Kean werd buiten de wedstrijdselectie gelaten omdat hij zich voorafgaand aan het duel met Southampton te laat meldde voor het teamoverleg. Volgens het lokale medium was het al de tweede keer dat de Italiaan dat overkwam, sinds hij deze zomer overkwam van Juventus. Daarop besloot Silva in te grijpen. Kean heeft de straf geaccepteerd en zijn excuses gemaakt aan zijn manager en de spelersgroep.

Silva werd na afloop van de Premier League-wedstrijd gevraagd naar de reden van de afwezigheid van Kean en wilde er toen niet te diep op ingaan. "Een beslissing, gewoon een beslissing", aldus de Portugees. Kean werd afgelopen zomer voor 27,5 miljoen euro naar Everton gehaald, maar heeft in Liverpool nog weinig indruk kunnen maken. De negentienjarige spits staat na negen competitieduels nog droog.