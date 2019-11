Gary Neville: ‘Er is niks erger dan dit onder het tapijt te schuiven’

Raheem Sterling zal niet in actie komen bij Engeland in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. De aanvaller van Manchester City is door bondscoach Gareth Southgate bestraft voor een ruzie met Liverpool-verdediger Joe Gomez. Gary Neville is van mening dat de Engelse keuzeheer daarmee een goede beslissing heeft genomen, zo vertelt hij tegenover Sky Sports.

“Ik heb door de jaren meer dan eens dit soort dingen meegemaakt bij de nationale ploeg en er is in zo’n situatie geen goed of fout. In die tijd heb ik bondscoaches gezien die het onder het tapijt probeerden te schuiven, om het uit de aandacht te houden. Ik heb ook bondscoaches gezien die het in de publiciteit brachten, zoals Gareth nu heeft gedaan. Zonder alle details te kennen, heb ik het gevoel dat Gareth de juiste beslissing heeft genomen met zijn handelswijze”, zo zegt de oud-verdediger over de situatie.

Sterling en Gomez stonden zondag tegenover elkaar op Anfield en tijdens de wedstrijd kwam het al tot een confrontatie tussen de aanvaller van Manchester City en verdediger van Liverpool. Maandag troffen zij elkaar opnieuw op St. George’s Park, het trainingscomplex van de Engelse ploeg en daar liepen de emoties wederom hoog op. Collega-internationals moesten er aan te pas komen om de twee kemphanen uit elkaar te halen. Bondscoach Gareth Southgate heeft daarop besloten om Sterling niet mee te laten spelen in de wedstrijd tegen Montenegro.

“Er is niks erger dan dit onder het tapijt te schuiven. Spelers gaan vervolgens terug naar hun kamer en als coach heb je dan het gevoel dat ze met elkaar praten over jouw zwakheid, omdat jij niet met de situatie kan dealen doordat Sterling een big player is. Ik heb dus het gevoel dat dit een goed besluit is”, gaat Neville verder. “Als het incident voor de ogen van de rest van de groep gebeurt, moet een bondscoach optreden. In dat geval worden de regels gebroken, waardoor je het niet intern kan oplossen.”

“Een besluit op basis van je principes en waarden is altijd goed, dat moet het uitgangspunt zijn. Het is nooit ideaal, zo heb ik in het verleden ervaren. Het publiek en de media zitten er bovenop, dat speelt ook mee. De realiteit is dat dit soort dingen gebeuren in het voetbal, het waait allemaal vanzelf over”, besluit Neville. Sterling maakt overigens wel gewoon deel uit van de selectie van Engeland en komt in het EK-kwalificatieduel met Kosovo weer in actie.