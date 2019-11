Pierre-Emerick Aubameyang haalt uit naar ‘bullsh*t’-verhalen

Er is deze week in Engeland het nodige te doen om Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvaller nam onlangs de aanvoerdersband over van Granit Xhaka, maar dat leidt volgens The Athletic intern tot verdeeldheid. Aubameyang doet de verhalen die rond zijn persoon de ronde doen op Instagram af als bullsh*t.

The Athletic schreef dat de goede band van Aubameyang met supportersplatform AFTV voor interne onrust zorgt. De aanvaller likete in de voorbije periode berichten van deze groepering op Instagram waarin manager Unai Emery werd bekritiseerd en werd opgeroepen om Granit Xhaka te verkopen. Naar verluidt willen de beleidsbepalers van the Gunners dat Aubameyang zich niet langer inlaat met leden van AFTV, die zelfs zo nu en dan welkom zijn in zijn VIP-box.

Emery: 'Pierre-Emerick Aubameyang is de nieuwe aanvoerder van Arsenal

“Ik ben net in Gabon aangekomen en hoor veel bullsh*t”, schrijft Aubameyang in een reactie op Instagram. De aanvaller is voor interlandverplichtingen in Gabon, dat het komende week in de kwalificatie voor de Afrika Cup opneemt tegen Congo-Kinshasa en Angola. “Ik praat met wie ik wil, wanneer ik wil en als iemand daar niet blij mee is... Dat weten jullie al.” Aubameyang sluit zijn boodschap af met een emoji van een opgestoken middelvinger.

Aubameyang nam onlangs de aanvoerdersband bij Arsenal over van Xhaka, die zich had laten gaan richting de eigen supporters. The Gunners kennen een tegenvallende seizoensstart en wisten de laatste vijf wedstrijden op rij niet te winnen. De druk op manager Unai Emery is daardoor al behoorlijk toegenomen, maar technisch directeur Raul Sanllehi en algemeen directeur Vinai Venkatesham hebben laten weten dat de Spanjaard voorlopig niet hoeft te vrezen voor zijn baan.