Szczesny grapt naar De Ligt: ‘Hij moet mijn plek niet afpakken’

Matthijs de Ligt heeft een veelbesproken start achter de rug bij Juventus. De aankoop van 75 miljoen euro zorgde de afgelopen maanden voor meerdere hachelijke momenten voor het doel van Wojciech Szczesny en maakte meer dan eens hands in het strafschopgebied. Vanwege zijn handsballen werd De Ligt al meerdere keren op de hak genomen door zijn ploeggenoten, zo laat Szczesny weten in een interview met Tuttosport.

De Ligt veroorzaakte in de topper tegen Internazionale met zijn handsbal een strafschop, terwijl hij in de derby tegen Torino ontsnapte na hands in het strafschopgebied. Szczesny kon het op de training van Juventus niet laten om er een opmerking over te maken. “Ik zei dat hij niet mijn plek in het team moet afpakken”, aldus de Poolse keeper met een knipoog. “We hebben er wat grapjes over gemaakt, maar ik ga niet zeggen hoe en wat precies.”

Szczesny kwam in dit seizoen in alle competities al twaalf keer in actie namens Juventus. Hij houdt routinier Gianluigi Buffon op de bank. “Het is vreemd om Gigi Buffon als back-up te hebben”, beaamt de doelman. “Een paar jaar geleden was een dergelijk scenario heel vreemd geweest. Maar ik geniet van deze ervaring, want Gigi is een vriend en een goede ploeggenoot. We hebben een goede band.”

De eerste keeper van Juventus geeft toe dat hij aan het begin van dit seizoen wel moest wennen aan de nieuwe speelstijl die onder Maurizio Sarri wordt gehanteerd. “Ik voel me er nu goed bij. Mijn rol is een beetje veranderd. Ik wordt meer in het spel betrokken. De achterhoede staat hoger op het veld. We proberen de tegenstander altijd onder druk te zetten. Ik moest daar nog wat aan wennen", aldus Szczesny.