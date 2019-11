‘Juventus verwacht excuses van Ronaldo bij terugkeer in Turijn’

Patrick Vieira denkt dat het voor Maurizio Sarri belangrijk is om te achterhalen waarom Cristiano Ronaldo ongelukkig is bij Juventus. De Portugees reageerde furieus toen hij afgelopen zondag tegen AC Milan in de tweede helft gewisseld werd en verliet het Allianz Stadium vroegtijdig. Vieira geeft aan dat Sarri de kou zo snel mogelijk uit de lucht moet halen. De wissel van Ronaldo houd de gemoederen in het Italiaanse voetbal volop bezig.

Ronaldo speelde een ongelukkige wedstrijd tegen AC Milan en zag zijn vervanger de beslissende 1-0 maken. Na zijn wissel stormde de Portugees naar binnen, om zich vervolgens niet meer te laten zien. Volgens Italiaanse media heeft de clubleiding van Juventus geen boete uitgedeeld aan Ronaldo, die zijn excuses niet heeft aangeboden. Voorlopig lijkt het daar bij te blijven. Ronaldo is namelijk afgereisd naar Portugal voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen en Luxemurg.

Sarri: 'Woede-uitbarsting Ronaldo is juist een goede zaak'

Sportief directeur Fabio Paratici heeft volgens La Gazzetta dello Sport al telefonisch contact gezocht met Jorge Mendes, zaakwaarnemer van Ronaldo, om de kou uit de lucht te halen. De Italiaanse sportkrant schrijft dat Ronaldo desondanks een confrontatie met de kleedkamer wacht bij zijn terugkeer in Turijn. Wanneer hij zijn excuses aanbiedt, zal het hoofdstuk worden afgesloten.

Sarri verdedigde Ronaldo na afloop op de persconferentie, terwijl Ronaldo even later van zich liet horen op Instagram. Hij gaf aan blij te zijn met de overwinning, maar bleef stil over zijn wissel. “Het is van belang om te begrijpen waarom hij ongelukkig is”, aldus OGC Nice-trainer Vieira bij Sky Italia. “Vanaf de zijkant lijkt het erop dat hij door een moeilijke periode gaat. Als een speler zoals hij stopt met scoren, zal er vroeg of laat frustratie komen. Dit geeft aan hoe moeilijk het is om trainer te zijn. Ronaldo is samen met Lionel Messi en Neymar van buitencategorie. Zij zijn het gezicht van het voetbal.”