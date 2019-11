City wil in januari zakendoen met torenhoog budget

Liverpool is niet van plan om in januari de portemonnee te trekken voor Ryan Fraser. De middenvelder van Bournemouth beschikt over een aflopend contract en kan komende zomer transfervrij overgenomen worden. (Liverpool Echo)

Na het vertrek van Neil Warnock zoekt Cardiff City naar een nieuwe manager. Lee Bowyer staat na zijn indrukwekkende seizoensstart met Charlton Athletic hoog op het verlanglijstje van the Bluebirds . (The Sun)