Perez: ‘Geen enkele verslaggever durfde het te vragen, zo leek het wel’

Steven Berghuis raakte afgelopen weekend in opspraak nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan RKC Waalwijk-keeper Etienne Vaessen. Nadat de Feyenoord-aanvoerder een grote kans miste kwam de keeper naar hem toe en maakte een opmerking, waarop de aanvaller een tik uitdeelde. Kenneth Perez vindt dat de Feyenoorder een rode kaart had verdiend, terwijl Sjoerd Mossou het onbegrijpelijk vindt dat Berghuis zich op zijn leeftijd laat verleiden tot een dergelijke actie.

Berghuis ontsnapte eerder dit seizoen al aan een rode kaart toen hij een harde overtreding beging op AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners. Het leverde hem een vermaning op van bondscoach Ronald Koeman. Mossou veroordeelt de actie van de Oranje-international. “Het is ongelofelijk dom dat hij dit niet uit zijn spel krijgt”, zegt de journalist van het Algemeen Dagblad bij het programma Napraten van FOX Sports. “Het is toch iets heel merkwaardigs? Je moet wel een bepaald type speler zijn om te denken dat je een elleboogstoot gaat uitdelen. Het is geen jongen van negentien of twintig meer. Op een gegeven moment heb je dat toch wel afgeleerd?”

Berghuis vond na afloop dat er niet te zwaar getild moest worden aan zijn actie. “Je hebt het zelf gezien, toch? Een kleine por? Oké, nou, volgens mij stond hij daarna nog tien seconden en ging-ie daarna liggen. Ach, dat hoort erbij. Hij zei tegen mij: lekker voor je dat je die kans mist. Ik dacht nog: wacht maar, wat 'lekker voor je'? Het hoort erbij.” Perez vindt dat de verslaggever niet de juiste vragen stelde en kritischer had moeten zijn in gesprek met Berghuis. “Geen enkele verslaggever durfde het te vragen, zo leek het wel”, aldus de Deense analist. “Pascal (Kamperman, red.) heeft niet de juiste vragen gesteld. Hij durfde niet helemaal door te vragen.” Volgens Mossou maakte Berghuis ‘er heel opzichtig een grapje van, om er een beetje van af te zijn’. “Dat was strategisch misschien wel slim, want daardoor kwam hij er in het interview mee weg.”

Ook Feyenoord-trainer Dick Advocaat keurde de actie van zijn aanvoerder niet af. “Advocaat predikt alleen discipline als het hem uitkomt”, vervolgt Mossou. “Maar dat is ook logisch. Hij is een interim-trainer en moet tot aan het einde van het seizoen zo goed mogelijk presteren. Zijn beste speler heeft hij belangrijk gemaakt en die kan hij dan niet na twee weken afvallen. Zo goedkoop werkt het.” Perez benadrukt dat Berghuis kritischer benaderd had moeten worden. “Er was geen enkele journalist die vroeg: ‘Jij gaf een elleboog, wat heb je daar op te zeggen?’ Nee, iedereen ging een beetje mee in dat lollige.”