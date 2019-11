‘Ik ben geen jongen die het clublogo kust om populair te worden’

Mark Diemers is een van de dragende krachten in het elftal van Fortuna Sittard. De aanvallende middenvelder is bij de achterban echter niet de meest populaire speler van de club uit Limburg en hij denkt wel te weten hoe dat komt. Zijn eerlijkheid wordt hem naar eigen zeggen niet altijd in dank afgenomen. “Gek toch? Je zou zeggen dat het juist een goede eigenschap is”, aldus Diemers.

“Ik zei vorig jaar dat ik Sittard geen geweldige stad vond. Nou, dat heb ik geweten”, vertelt Diemers in een interview met het Algemeen Dagblad. “De mensen hier zijn heel chauvinistisch. Misschien ben ik daarom niet de meest populaire speler. Ik spreek uit dat ik nog een volgende stap in mijn loopbaan wil zetten. Kijk, ik kan wel een lulverhaal ophangen dat ik hier nog tien jaar wil spelen, maar dat is gewoon niet zo.”

Diemers heeft het goed naar zijn zin bij Fortuna Sittard, maar wil dat niet op een overdreven manier laten blijken. “Ik ben geen jongen die het clublogo kust om populair te worden. Daar heb ik niks mee. Let op: dat zegt he-le-maal niets over deze club. Hier werken geweldige mensen en ik ben dankbaar dat ik hier mag spelen en dat ze mij weer een kans hebben gegeven in de Eredivisie. Mijn motto is: liever eerlijk en gehaat, dan achterbaks en geliefd. Dat wil ik graag zo houden.”

De selectie van Fortuna Sittard herbergt verschillende culturen en dat levert soms grappige momenten op. Hij verwijst naar een interview van Amadou Ciss met de NOS. "Na elke vraag pakte hij de microfoon uit de hand van de verslaggever om antwoord te geven. Schitterend toch? Dat filmpje hebben we vaak in de kleedkamer afgespeeld. Iedereen rollend van de lach over de grond. Hij kon er zelf ook wel om lachen”, aldus Demers. “Al die verschillende culturen levert mooie dingen op. En verbazing: iemand die dan bij de lunch vier koppen soep voor zichzelf pakt. Zonder het gek te vinden, hè.”

Fortuna slaagde er vorig seizoen in om zich te handhaven en ook dit seizoen presteert de club naar behoren. De Limburgers zijn terug te vinden op de veertiende plaats. “Weet je, ik snap wel dat mensen denken: wat een bij elkaar geraapt zooitje daar bij Fortuna. Maar geloof me: we hebben een hecht team. Het zijn vaak geweldige jongens, die keihard trainen. Die gasten gaan ervoor. Ik heb bij ploegen gespeeld met veel Nederlanders. Dan ging iedereen na de training direct naar huis. En wordt er achter je rug om geluld.”