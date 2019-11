Leerdam schrijft geschiedenis in Amerika: ‘Natuurlijk tel ik hem voor mij’

Kelvin Leerdam mag zich met Seattle Sounders kampioen van de Major League Soccer noemen. De rechtsback scoorde zondagavond in de finale tegen Toronto FC, die uiteindelijk met 3-1 gewonnen werd. "Dit is wat de club wilde. Kampioen worden, en dan ook nog in eigen stadion. De mensen waren zó blij. De hele stad stond achter ons", aldus Leerdam tegenover De Telegraaf.

Leerdam nam het eerste doelpunt voor zijn rekening, al leverde dat nog wat discussie op. "Natuurlijk tel ik die goal als een doelpunt van mij", lacht de ex-verdediger van Feyenoord en Vitesse. Het schot van Leerdam in de 57ste minuut werd tot twee keer toe van richting veranderd, voordat de bal in het doel plofte. "De bal ging in eerste instantie richting doel, het was ook gewoon een schot. Daarom staat-ie op mijn naam."

Big game Leerdam. pic.twitter.com/l9tpVsIkNu — Sounder At Heart (@sounderatheart) November 10, 2019

Daarmee schreef Leerdam Amerikaanse voetbalgeschiedenis. "Het was de derde finale van Seattle Sounders in de laatste vier jaar, maar pas het eerste doelpunt in de reguliere speeltijd. Daar ben ik vaak mee gefeliciteerd. Ik ga wel de geschiedenisboeken in dus." Leerdam looft vooral de teamprestatie. "We zijn de club met de meeste internationals in de competitie. Met die wetenschap is het des te knapper dat we tweede werden in de westelijke competitie, omdat we die internationals af en toe ook moesten missen."

Na de overwinning tegen Toronto brak het feest bij Seattle los. "Er ging genoeg alcohol in. Ik drink zelf niet veel, maar ik doe gewoon net alsof ik dronken ben, haha. Het enige nadeel van de dit jaar geïntroduceerde kalender is dat negen basisspelers van ons al vrij snel naar de wedstrijd naar alle uithoeken van de wereld vlogen voor interlands. Jammer, want ik begreep dat we later in de week ook een soort huldiging in de stad hebben. Neemt niet weg dat dit een superprestatie is."