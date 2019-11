VAR-baas Premier League is zeer tevreden en veegt voorstel Lineker van tafel

Neil Swarbrick, eindverantwoordelijke voor de videoscheidsrechters in de Premier Leauge, is tevreden over het gebruik van de VAR in de Engelse competitie. In gesprek met de BBC beoordeelt hij het gebruik van de VAR met een zeven. Hij ziet nog genoeg ruimte voor verbetering, maar de start is volgens hem veelbelovend. Afgelopen weekend was er veel commotie in de Premier League over de VAR, maar Swarbrick benadrukt dat de fans geduld moeten hebben.

Sheffield United voelde zich bestolen tegen Tottenham Hotspur toen een doelpunt na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl Manchester City vol ongeloof achterbleef doordat het tegen Liverpool tot twee keer toe geen strafschop kreeg na hands. “Eerlijk gezegd ben ik zeer tevreden over de manier waarop we zijn begonnen”, reageert Swarbrick. De VAR is dit seizoen in de Premier League geïntroduceerd nadat er vorig seizoen al werd getest in de FA Cup en League Cup.

Niet alle voetbalfans in Engeland zijn blij met de komst van de videoscheidsrechter. Trevor Sinclair, voormalig Engels international, denkt zelfs dat de VAR de reputatie van de Premier League beschadigt. Hij is ervan overtuigd dat de competitie minder aantrekkelijk wordt voor spelers en trainers. Swarbrick denkt er anders over en geeft de VAR een ‘zeven’. “We hebben bij beslissingen vaker bij het juiste eind. Als we nu al op een zeven zitten, dan hoop ik over twee jaar op een acht, een achtenhalf of een negen."

Volgens de BBC is het aantal juiste beslissingen bij belangrijke momenten in wedstrijden zoals doelpunten, rode kaarten en strafschoppen gestegen van 82 procent vorig seizoen naar boven de 90 procent dit seizoen. Swarbrick jaagt op nog betere statistieken. “We willen dit graag verder ontwikkelen. We staan open voor feedback en waar we ons kunnen verbeteren zullen we dat doen. Ik ben tevreden met waar we nu staan, maar het is duidelijk dat er ruimte voor verbetering is.”

Gary Lineker vindt dat tijdens wedstrijden soms teveel tijd wordt besteed bij het bestuderen van de videobeelden. Hij stelde voor dat er per VAR-moment een maximum van dertig seconden vast zou moeten zitten. Als een situatie langer de tijd nodig heeft om te beoordelen, is dat volgens Lineker een indicatie dat het te ingewikkeld is en geen straf nodig is. “Ik begrijp dat hij bedoelt, maar ik denk niet dat we daar naar toe kunnen. Je moet niet denken dat wanneer scheidsrechters langer nodig hebben dan een minuut, het dan de moeite niet is. Wat zou er gebeuren als je na een minuut en twee seconden tot een juist besluit komt, maar de beslissing niet door kan voeren omdat je twee seconden te laat bent?”