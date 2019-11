‘Milan-fan’ Chiellini kiest beste opponent na ‘buitenaardse’ Messi en Ronaldo

Giorgio Chiellini behoort met een dienstverband van vijftien jaar tot een van de clubiconen van Juventus, maar als jongetje was hij fan van AC Milan, zo geeft de verdediger toe. "Ik was een Milan-fan, helaas, maar ik ben slimmer geworden. Nu is het moeilijk om een grotere Juventus-fan dan ik te vinden", lacht Chiellini op een fandag voor junior Juventus-leden.

"Ik heb een tweelingbroer. Hij was Juventus-supporter, dus ik moest tegen hem ingaan en voor Milan worden. Kun je je voorstellen hoe blij hij was toen Juve me kocht toen ik twintig jaar oud was?", zegt Chiellini met een glimlach. Juventus nam de inmiddels 35-jarige Italiaan in 2004 over van Livorno, al werd hij eerst een seizoen gestald bij Fiorentina.

Als jongetje had Chiellini een duidelijk voorbeeld. "Paolo Maldini was mijn favoriete speler", aldus de centrumverdediger, die de kunst van het verdedigen uitlegt aan de jonge Juventus-fans. "Je moet plezier vinden in het stoppen van een aanval. Anderen voelen emotie bij het scoren van doelpunten, dat moet je zien te vinden in het tegenhouden ervan. Als je die emotie kan vinden, kun je een geweldige verdediger worden."

Chiellini wordt verder gevraagd naar zijn moeilijkste tegenstander. "Buiten Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die buitenaards zijn, zeg ik altijd Zlatan Ibrahimovic. Hij had fysieke kracht, techniek, persoonlijkheid... Ik heb het geluk gehad om zowel mét als tegen hem te mogen spelen." Chiellini revalideert momenteel van een afgescheurde voorste kruisband en wordt in het voorjaar terugverwacht.