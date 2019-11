RKC in beroep tegen schorsing wegens uit handen van Makkelie getikte kaart

RKC Waalwijk incasseerde zondagmiddag in de 85e minuut een doelpunt van Marcos Senesi, waardoor het, na 0-2 voor te hebben gestaan, uiteindelijk met 3-2 verloor van Feyenoord. Die goal vormde echter niet de enige late domper die de Brabanders te verwerken kregen, aangezien Stijn Spierings vlak na de treffer van de Argentijn met rood van het veld werd gestuurd.

Spierings kreeg, terwijl Feyenoord het winnende doelpunt vierde, buiten het zicht van de camera’s een gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie en kon daarna meteen inrukken met een rode kaart, aangezien hij de gele prent uit de handen van de arbiter geslagen zou hebben. RKC komt een dag later echter met een andere lezing en laat via de officiële kanalen weten dat Spierings niet bewust de kaart uit Makkelie’s handen tikte.

De club is het daarom niet eens met het voorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB, die Spierings een extra wedstrijd wil schorsen voor het incident: “Het moment van de rode kaart, waarbij Spierings zonder enige vorm van opzet de gele kaart uit de hand van scheidsrechter Makkelie tikte, werd bestraft met een directe rode kaart. De aanklager betaald voetbal heeft hiervoor een schikkingsvoorstel gedaan van nog één duel schorsing. RKC en Spierings gaan niet akkoord met dit voorstel en gaan dus in beroep”, laat de club weten.

RKC zal middenvelder ongeacht de uitkomst van het hoger beroep hoe dan ook een wedstrijd moeten missen, aangezien de gele kaart die hij zondag vlak voor zijn uitsluiting ontving zijn vierde gele prent van het seizoen is. Doordat hij nog een gele kaart open had staan van vorig seizoen komt zijn totaal op vijf, waardoor hij automatisch een wedstrijd is geschorst.