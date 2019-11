‘Aubameyang op de vingers getikt na omstreden likes over Emery en Xhaka’

Pierre-Emerick Aubameyang heeft zichzelf niet populair gemaakt bij de clubleiding van Arsenal, zo weet David Ornstein, een goed ingevoerde journalist van The Athletic, maandag te melden. De aanvaller heeft goede banden met supportersplatform AFTV en likete in de voorbije periode berichten van deze groepering op Instagram waarin manager Unai Emery werd bekritiseerd en werd opgeroepen om Granit Xhaka te verkopen. Naar verluidt willen de beleidsbepalers van the Gunners dat Aubameyang zich niet langer inlaat met leden van AFTV.

Naast het bestuur zijn ook de spelers en leden van de technische staf van Arsenal door bovengenoemde verhalen ontevreden over Aubameyang, die juist de aanvoerdersband heeft overgenomen van Xhaka. Daarnaast melden verschillende bronnen binnen de club dat de opkomst van AFTV heeft gezorgd voor veel negativiteit richting de hoofdmacht van de Londense club en voor onrust bij een groot deel van de aanhang.

Emery: 'Pierre-Emerick Aubameyang is de nieuwe aanvoerder van Arsenal'

Aubameyang heeft sinds zijn komst naar de Premier League in januari 2018 een goede band opgebouwd met ‘Troopz’, een van de drijvende krachten achter AFTV. Laatstgenoemde is zelfs regelmatig welkom in de VIP-box van de aanvaller in het Emirates Stadium. Arsenal wil liever niet dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren, want deze speciale ruimtes in het stadion zijn bedoeld voor vrienden en familie van de spelers. The Athletic weet verder te melden dat Aubameyang doelbewust positief is over de uitingen van AFTV op de sociale media, om zo te voorkomen dat hij bekritiseerd wordt na een slecht optreden.

Arsenal wil het tot medio 2022 contract van Aubameyang graag verlengen, maar naar verluidt is een en ander afhankelijk van de afloop van dit seizoen. De aanvaller wil graag in de Champions League uitkomen en door de slechte resultaten van de laatste weken is het nog maar de vraag of Arsenal een ticket voor het miljardenbal weet te bemachtigen. Het elftal van Emery staat momenteel acht punten achter nummer vier Manchester City.