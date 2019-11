‘Gebrouilleerde Xhaka op huizenjacht in Milaan in afwachting van transfer’

Granit Xhaka kwam onlangs hard in botsing met een deel van de achterban van Arsenal, die een wissel van de middenvelder twee weken geleden in de wedstrijd tegen Crystal Palace hartstochtelijk toejuichte. Xhaka maakte daarna veel misbaar richting de supporters in kwestie en moest als gevolg hiervan zijn aanvoerdersband inleveren.

De 27-jarige middenvelder ontbrak na alle commotie in de selectie van the Gunners voor de laatste twee competitieduels met Wolverhampton Wanderers en Leicester City en is volgens geruchten uit Zwitserland nu op weg naar de uitgang van het Emirates Stadium. RSI Sport weet namelijk te melden dat Xhaka al op huizenjacht in Milaan is in afwachting van een winterse transfer naar AC Milan.

Unai Emery onzeker over Xhaka's toekomst bij Arsenal

Deze ontwikkeling komt als een kleine verrassing, aangezien de 78-voudig international van het Alpenland afgelopen weekend nog liet weten voor zijn kans te willen gaan in Londen. “Ik blijf vechten en zal elke training alles geven. Ik heb de gebeurtenissen van de afgelopen week achter me gelaten en ben er weer klaar voor”, vertelde hij zeer recent aan 20min.

Dat juist AC Milan uitkomt bij Xhaka is overigens geen toeval, aangezien voormalig Arsenal-directeur Ivan Gazidis momenteel de scepter zwaait in het San Siro. Onder zijn leiding werd in de zomer van 2016 45 miljoen euro betaald aan Borussia Mönchengladbach om de middenvelder over te nemen en Xhaka speelde sindsdien 144 officiële wedstrijden in Engelse dienst. De Zwitser ligt nog tot medio 2023 vast bij zijn huidige werkgever. In Engeland werd Newcastle United in de afgelopen dagen ook al in verband gebracht met zijn komst.