‘Midden in de nacht gebeld door knulletjes die nog geen alcohol mogen drinken’

Robert Maaskant is niet langer trainer van VVV-Venlo, dat de oefenmeester maandagmiddag op straat zette. De weggestuurde oefenmeester kreeg zondag in een gesprek met de clubleiding te horen dat voortzetting van de samenwerking niet wenselijk is. Maaskant stond al enige tijd onder druk en werd zelfs enkele keren telefonisch lastiggevallen door waarschijnlijk ontevreden supporters van het slecht presterende VVV.

Maaskant werd zondag uitgenodigd voor een gesprek met voorzitter Ineke Gutterswijk-Luiten, algemeen directeur Marco Bogers en manager voetbal Stan Valckx. "Het gesprek was heel kort", vertelt de ontslagen coach aan Voetbal International. "Er zou nog een heel verhaal komen, maar dat heb ik gelijk afgekapt. Ik zit niet te wachten op één of ander vergoelijkend praatje, dat ik zo goed ben geweest voor de club, voor de jeugd of de sponsoren of weet ik wat. Nee, ik weet hoe het werkt. Als je zes wedstrijden op rij verliest, is de trainer de Sjaak. Punt."

De ervaren trainer baalt ervan dat hij zo weinig krediet had bij met name Valckx, die hem had binnengehaald als vervanger van de in Venlo zeer populaire Maurice Steijn. "Ikzelf had echt nog wel het vertrouwen dat we het weer op de rit zouden krijgen bij VVV. Dat we zouden kunnen wegkomen van de onderste twee plaatsen, de enige realistische doelstelling. Maar helaas. Het wij-denken was bij VVV blijkbaar toch niet zo sterk als ik had gedacht. Het zij zo."

Maaskant weet heel goed dat hij bij VVV voor een loodzware taak stond, zeker gezien de goede prestaties van de club onder Steijn. "Ik had natuurlijk ook te maken met een zware erfenis. VVV heeft het vorig jaar goed gedaan, blijkbaar is een deel van de achterban daardoor heel kortzichtig gaan denken dat wij dit seizoen zomaar even in de middenmoot gaan eindigen. Maar dat is niet realistisch."

De slechte resultaten hadden een ander bijkomend nadeel, want Maaskant kreeg te maken met forse kritiek van de achterban van VVV. "Ik heb daar laatst iets over gezegd in de pers, daarvan werd al snel gezegd: hij moet niet zeuren, dat hoort erbij", zo blikt hij terug op de verwensingen die hij naar zijn hoofd kreeg tijdens het thuisduel met Feyenoord van vorige week zondag. "Maar ik vind het echt niet kunnen. Mijn nummer is op de een of andere manier naar buiten gekomen en daar heb ik heel veel last van gehad. Midden in de nacht werd ik gebeld, door knulletjes die nog niet eens oud genoeg zijn om alcohol te drinken. Het werd steeds erger. Ik geef alles door aan de politie. Geen idee of zij er wat mee kunnen, maar ik vind zulke dingen niet normaal."