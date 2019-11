Van de Looi krijgt afmelding en roept Veerman alsnog op voor Jong Oranje

Joey Veerman is door bondscoach Erwin van de Looi opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Azor Matisuwa, zo meldt de KNVB maandag via de officiële kanalen. Jan Hoekstra, reservedoelman van FC Groningen, neemt de plaats van Feyenoorder Justin Bijlow in. Jong Oranje speelt donderdag in de kwalificatiecyclus van het EK tegen Jong Gibraltar. Dinsdag 19 november is Jong Engeland de tegenstander in een vriendschappelijke ontmoeting.

Veerman zat al wel een paar keer bij de voorselectie, maar het is de eerste keer dat de middenvelder van sc Heerenveen een definitieve oproep krijgt. De zomeraanwinst van de Friezen sprak onlangs tegenover Voetbal International zijn onvrede uit over het feit dat Van de Looi hem steeds buiten de definitieve selectie liet. "Dat doet wel ff pijn, ja", zei Veerman enkele weken geleden na de 2-4 overwinning van Heerenveen op AZ.

"Ik ga hier niet staan vertellen dat ik verwacht had erbij te zitten, maar het is wel zonde, laat ik het daarop houden. Ik ken die trainer voor de rest ook niet, misschien dat het daarmee te maken heeft. Veel concurrentie? Ja, dat kan. Ik vind dat lastig te zeggen, want ik heb nog niet vaak tegen die gasten gespeeld. Maar het is nu aan mijn om mezelf erin te knokken", aldus Veerman, die afgelopen zomer door Heerenveen werd opgehaald bij FC Volendam.

Volledige selectie Jong Oranje:

Doel: Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax), Jan Hoekstra (FC Groningen)

Verdediging: Danilho Doekhi (Vitesse), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen)

Middenveld: Teun Koopmeiners (AZ), Joey Veerman (SC Heerenveen), Ludovit Reis (Barcelona), Dani de Wit (AZ), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe)

Aanval: Tahith Chong (Manchester United), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Daishawn Redan (Hertha BSC) en Kaj Sierhuis (FC Groningen).