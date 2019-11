VAR ook issue bij Oranje Onder-17: ‘Weet niet of je moet juichen of niet’

Oranje Onder-17 staat dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de leeftijdsgenoten van Paraguay in de halve finale van het jeugd-WK in Brazilië. Bij de jeugdinternationals overheerst uiteraard euforie, maar er is aan de andere kant ook het gevoel dat de uitslag zondag nog veel hoger had kunnen uitvallen. Daarnaast komt ook de VAR ter sprake. De laatste horde richting de finale is Mexico, donderdag de tegenstander van het elftal van bondscoach Peter van der Veen.

"Het had een heel grote score kunnen worden vanavond, je merkte aan het einde wel echt dat wij twee dagen extra rust hadden gehad", analyseert Youri Regeer op verzoek van Voetbal International. Aanvoerder Kenneth Taylor is ook tevreden, maar houdt tevens een rare smaak over aan de twee afgekeurde doelpunten van Oranje. "Als je in het veld staat, is het heel apart." Van der Veen deelt de mening van Taylor. "Je weet op een gegeven moment niet of je moet juichen of niet."

Taylor is van mening dat sommige spelers in bepaalde situaties zelfzuchtiger moeten zijn. "Misschien was het wel een beetje te veel van het goede vandaag, dat we elkaar te veel gunden", doelt de middenvelder van Ajax op de slotfase van het duel met Paraguay. "Als het heel goed gaat bij ons, krijg je dit soort dingen en worden we te laconiek. Dan moeten we misschien zakelijker blijven. Maar dat maakt ons ook wel weer sterk, dat we elkaar heel veel gunnen. We zijn nu blij, maar we zijn nog niet waar we willen staan, dus we juichen nog niet."

Van der Veen wist vantevoren wat hij kon verwachten van Paraguay. "We hadden ons huiswerk goed gedaan. Remy Reijnierse en Henk Brugge (assistent-bondscoaches, red.) hebben geweldig geanalyseerd hoe Paraguay zou spelen. Daar hebben we op getraind en de spelers hebben het heel goed uitgevoerd", aldus de keuzeheer op de website van OnsOranje. Van der Veen weet dat Mexico een gevaarlijke tegenstander kan zijn. "We hebben ze gehad in het toernooi in Nederland. Toen verloren we met 2-1. Ik denk dat we daar nu een mooie reactie op kunnen geven door ze in de halve finale te verslaan."