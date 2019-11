Van Bommel trekt boetekleed aan: ‘Hij was terecht woedend’

PSV-trainer Mark van Bommel heeft doelman Jeroen Zoet zijn excuses aangeboden voor de ophef die ontstond rondom de wedstrijd tegen Willem II van zondagmiddag, zo melden de Eindhovenaren maandagochtend via de officiële kanalen. Van Bommel passeerde de doelman voor dat duel ten faveure van Lars Unnerstall en koos er zelfs voor om Zoet aan te wijzen als derde keeper. De trainer deed dit naar eigen zeggen om Zoet te ‘beschermen’, maar moet nu toegeven dat zijn manier van handelen verkeerd heeft uitgepakt en de keeper ‘onbedoeld extra heeft beschadigd’.

“Ik ben als hoofdcoach eindverantwoordelijk en mijn conclusie is dat we door onze handelswijze voor verkeerde beeldvorming hebben gezorgd”, vertelt Van Bommel. “Jeroen heeft ruim 250 wedstrijden voor PSV gekeept. Het is een op en top professional, die nu even in een mindere fase zit. Ten onrechte heeft hij gisteren verwijten gekregen. Wij hebben namelijk een fout gemaakt, hij heeft niets verkeerd gedaan. We hebben hier met Jeroen zondagavond en vandaag over gesproken. Hij heeft onze excuses geaccepteerd.”

Unnerstall: 'Voor mij een dubbel gevoel'

Op social media gingen eerder geruchten rond dat Zoet er zelf voor had gekozen om de tweede helft van de later met 2-1 verloren wedstrijd tegen Willem II vanuit de spelersbus te bekijken. Later bleek echter dat hij zich op aanraden van Van Bommel aan het zicht had onttrokken: “Wij hebben verzuimd om Jeroen op zaterdag te vertellen dat hij in Tilburg derde doelman zou zijn. De reden voor die keuze om hem voor Willem II-uit geen reservedoelman te maken was simpel. Wij wilden voorkomen dat Jeroen bij een blessure of rode kaart voor Unnerstall zou moeten invallen. Dat leek ons gezien het feit dat ik hem na al die jaren als eerste doelman gepasseerd heb geen goede situatie”, gaat Van Bommel verder.

De trainer spreekt van een ‘communicatiefout’, waardoor Zoet pas in Tilburg te horen kreeg dat Robbin Ruiter de tweede keus zou zijn. “Jeroen was terecht woedend, maar was toch zo professioneel om met Lars de warming-up te doen. Tijdens de warming-up heb ik besloten dat het beter was om hem niet op de bank te zetten, om te voorkomen dat hij voortdurend in beeld gebracht zou worden. De intentie was om hem te beschermen, maar dat heeft achteraf verkeerd uitgepakt.”