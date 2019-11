‘Alfred Schreuder draait er niet omheen, ook toen ik nog niet speelde’

Jürgen Locadia was in de afgelopen weken namens TSG 1899 Hoffenheim al trefzeker tegen Hertha BSC en SC Paderborn en afgelopen weekend was het opnieuw raak voor de van Brighton & Hove Albion gehuurde aanvaller. Bij een 1-1 tussenstand tegen 1. FC Köln ontfermde hij zich diep in de blessuretijd over een strafschop, om vervolgens de 1-2 op het scorebord te zetten. Van druk op dat moment had hij geen last, zo vertelt hij maandag in gesprek met De Telegraaf.

“Iedereen heeft het erover, maar ik voelde dat niet zo. Natuurlijk hoorde ik die fans wel fluiten en schreeuwen. Maar ik was niet bang, of zoiets”, legt hij uit aan de ochtendkrant. “Om eerlijk te zijn had ik geen idee wie de aangewezen man was om de penalty te nemen. Ik pakte de bal meteen en zei: ik neem hem. Ik voelde me goed, dus waarom niet? Niemand zei verder ook iets.”

Locadia moest in de eerste wedstrijden van het seizoen nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar heeft zich onder trainer Alfred Schreuder inmiddels in de basiself weten te knokken. “Ik heb nu drie keer gescoord, begin mijn ritme te vinden en ben belangrijk voor het team, maar het is nog niet waar ik wil zijn. Voor mijn gevoel had ik al vaker kunnen scoren.”

Locadia, die vindt dat hij heeft laten zien in de basisploeg te horen, is blij met de samenwerking met Schreuder: “Hij is rechtdoorzee. Dat vind ik heel fijn. Hij draait er niet omheen. Ook toen ik aan het begin nog niet speelde. Nu is het aan mij om dit door te zetten.” Na een moeizame periode in Engeland maakt Locadia in de Bundesliga weer zijn minuten en wellicht komt hij daardoor ook weer in beeld bij het Nederlands elftal: “Als ik het goed blijf doen, zal mijn kans ook daar misschien wel komen.”