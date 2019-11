Perez kijkt zijn ogen uit bij Ajax: ‘Hij komt nooit in de problemen’

Kenneth Perez is lovend over de veelzijdigheid van Donny van de Beek. De Deense analist steekt bij FOX Sports de loftrompet over de kwaliteiten van de middenvelder van Ajax. Met name de technische kwaliteiten van de Oranje-international springen in het oog bij Perez. "Als je het hebt over functionele techniek: dat heeft Donny van de Beek."

Perez wijst onder meer op het doelpunt van de middenvelder tegen Chelsea (4-4) in de Champions League. "Hoe hij die harde bal van Hakim Ziyech panklaar legt en inschiet, geweldig. Ik vind functionele techniek belangrijker dan trucjes, je kunt er iets mee. Hier draait voetbal om, zo kun je goed positiespel spelen en doelpunten maken."

In the Zone | Joosten over Ajax: 'Ze kunnen mee met de top van de wereld'

De oud-voetballer heeft ook complimenten over voor Daley Blind, die sinds de zomer van 2018 weer bij de Amsterdammers actief is. "Hij durft kort te zitten (op de aanvallers, red.), terwijl zijn snelheid een issue is. Maar daarmee komt hij eigenlijk nooit in de problemen. Nu hij zijn niveau haalt, is de Eredivisie te makkelijk voor hem", aldus Perez, die Ajax omschrijft als een machine.

"Ajax wordt geroemd om hun voetbal. Als ze de bal verliezen, hebben ze de bal ook weer snel terug." Perez geeft aan dat alle spelers van Ajax continu drukzetten op het juiste moment. "Dat zag je tegen FC Utrecht (4-0 winst, red.). Dat vraagt training en discipline. En ze doen het zelfs allemaal. Zelfs de technische, sierlijke spelers", besluit de analist vol bewondering.