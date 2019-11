‘De waarheid is dat Ronaldo in drie jaar geen tegenstander voorbij is gegaan’

Cristiano Ronaldo is het gesprek van de dag in Italië. De aanvaller van Juventus werd zondagavond bij de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen AC Milan voor de tweede keer in een week tijd gewisseld door trainer Maurizio Sarri. De Portugees ging wederom morrend naar de kant, maar Fabio Capello vindt dat de coach van Juventus goed heeft gehandeld.

Ronaldo liep bij de wissel gelijk door naar de kleedkamer en zou naar verluidt zelfs enkele minuten voor het einde van de wedstrijd het stadion hebben verlaten. "Ik houd hier niet van, dit was niet prettig", zegt Capello als analist bij Sky Italia over het gedrag van Ronaldo. "Hij moet een kampioen zijn, ook als hij naar de kant wordt gehaald."

"De waarheid is dat Ronaldo in drie jaar tijd geen enkele tegenstander voorbij is gegaan", aldus de oud-trainer, die ook in het laatste jaar bij Real Madrid een soort van slijtage zag bij de Portugees. "In hem zit een superkampioen, de beste van allemaal. Maar nu heb je ook Paulo Dybala en Douglas Costa, die twee sensationele doelpunten hebben gemaakt."

"Juventus wint wedstrijden zonder Ronaldo. Men leek afhankelijk van Ronaldo, maar nu blijkt dat deze geweldige selectie de kwaliteiten heeft om zonder hem te winnen. Bravo Sarri, die het lef had om hem te wisselen. Dat vergt karakter. Cristiano was een tijdje de man, maar nu niet. Hij moet herstellen, zeker op fysiek gebied. Hij heeft niet meer de snelheid en dynamiek die hij eerder wel toonde."