Megabod lijkt in aantocht: ‘Ajax-sensation’ topkandidaat bij Spurs

Hakim Ziyech staat hoog op het wensenlijstje van Tottenham Hotspur, zo weet 90 min te melden. De middenvelder annex buitenspeler van Ajax is in beeld als opvolger van Christian Eriksen, die over een aflopend contract beschikt en de Londenaren waarschijnlijk gaat verlaten. Ziyech is naar verluidt een topkandidaat om aan de slag te gaan bij Tottenham.

Eriksen ligt nog tot volgende zomer vast bij de huidige nummer veertien van de Premier League. Tottenham staat open voor een verkoop van de Deen in de winterse transferperiode. Bij een vertrek van Eriksen in de winter of zomer gaat Tottenham waarschijnlijk een poging wagen om 'Ajax-sensation' Ziyech te strikken, meldt 90 min.

Bij Tottenham leefde de hoop dat Giovani Lo Celso al de vervanger zou zijn van Eriksen, maar de gehuurde Argentijn kan het mede door blessureleed nog niet waarmaken in Londen. The Spurs kijken zodoende naar alternatieven en Ziyech is een van de topkandidaten. Voorzitter Daniel Levy zou bereid flink te spenderen om de kwaliteit van zijn selectie op peil te houden.

Tottenham is momenteel aan het bekijken hoeveel de 26-jarige Ziyech moet kosten. De 23-voudig Marokkaans international, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, is niet de enige naam op de lijst bij Tottenham. De Engelse club denkt ook aan Bruno Fernandes (Sporting Portugal), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) en Brais Méndez (Celta de Vigo).